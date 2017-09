Seize ans après, les Berrichons toujours réticents à prendre l'avion un 11 septembre

Le 11 septembre 2001, des avions détournés par des terroristes font près de 3000 morts aux Etats Unis. Seize ans plus tard, en Berry, passagers et personnels de l'aviation n'ont pas oublié cette date. Même si face aux attentats, les voyageurs deviennent plus fatalistes.

Il y a seize ans, le 11 septembre 2001, quatre avions de ligne sont détournés par des terroristes et frappent plusieurs lieux emblématiques des Etats-Unis, notamment les tours jumelles à New York et le Pentagone, faisant près de 3000 morts. À quelques jours du 11 septembre 2017, à la question "Prendriez-vous l'avion sans appréhension un 11 septembre ?", la réponse des Castelroussins est encore nuancée : "Il y aurait vraiment beaucoup de peur avant, pendant le décollage, et jusqu'à l'atterrissage, reconnaît Nadine. Honnêtement, un vendredi 13, je prendrai l'avion sans crainte, sans peur. Mais si un jour je dois aller en voyage à New York, c'est sûr que ce ne sera pas un 11 septembre !"

Chez Sylvie, c'est même devenu un chiffre noir : "Cette mauvaise date reste gravée. Rien que le chiffre 11 me rappelle constamment les deux tours. Déjà que prendre l'avion tout court me fait peur, un 11 septembre, je pense que je ne pourrais pas." Et si l'on en croit les messages d'internautes sur Twitter ces derniers jours, elles ne sont pas les seules à avoir une certaine appréhension :

Jsuis pas superstitieuse mais j'ai réservé un billet d'avion pour le 11 septembre jfais pas la maligne qd mm — FRENCH BAKERY (@Cassaandree) September 6, 2017

Ce moment où je me rends compte que je prendrai l'avion le 11 septembre pic.twitter.com/pq75cMz0vy — Le Lapin Lambda (@Art_tifi_ciel) September 3, 2017

Une date particulière, dans le monde de l'aviation aussi

Les pilotes d'avion ne sont évidemment pas insensibles non plus à la date du 11 septembre. "C'est clair que c'est un jour particulier, reconnaît Mark Bottemine, directeur général de l'aéroport de Châteauroux. Et encore plus pour les pilotes qui étaient en vol au-dessus des Etats-Unis ce jour-là. Ils ont toujours un petit pincement." Mais Mark Bottemine se veut aussi rassurant, et précise que le 11-Septembre marque la mise en place de mesures de sécurité très importantes dans les aéroports.

"Ce traumatisme résonne en nous et réactive des peurs"

- Jean-Marc Ménard, psychologue et psychanaliste

À Châteauroux, chacun assure se souvenir de l'endroit précis où il était au moment où les tours jumelles se sont effondrées. "C'est un traumatisme collectif qui a eu une portée internationale, puisqu'il visait la culture occidentale qui est aussi la nôtre, analyse Jean-Marc Ménard, psychologue et psychanalyste à Châteauroux. Nous nous sentons donc très concernés, et ce traumatisme peut réactiver des peurs enfouies que l'on a eu dans le passé, des moments où on a frôlé l'accident par exemple". La peur de l'avion se voit aussi renforcée puisqu'en vol, on manque de contrôle et on est "à la merci de l'équipage" :

Dans les agences de voyages, l'effet s'est estompé avec le temps

Cette année, l'agence de voyage Simplon, située place Gambetta à Châteauroux, ne propose qu'un départ le 11 septembre 2017. Mais ce sera vers la Corse, "et en bateau" précise Amandine Delorme, agent de voyage. Pour elle, le traumatisme s'est peu à peu effacé avec le temps. D'ailleurs, sur le grand panneau où sont exposées les cartes postales envoyées depuis New York par des clients, plus une seule ne laisse apparaître les tours jumelles. "On a jeté les vieilles cartes il y a quelques mois", sourit-elle.

L'agence Simplon à Châteauroux reçoit encore des cartes postales de New York. Mais celles où on voyait encore les tours jumelles ont été jetées. © Radio France - Adèle Bossard

"Juste après les attentats en 2001, on a eu des annulations en cascade", se souvient-elle. La destination a été boudée quelques temps, puis New-York est revenu à la mode : c'est aujourd'hui l'une des villes les plus demandées. Et pour Amandine Delorme, l'effet des attentats sur les comportements de ses clients s'est estompé. "Il y a eu tellement d'attentats ces dernières années qu'on ne peut plus rester focalisés sur une date, relativise-t-elle. Les gens se disent que la peur n'évite pas le danger alors ils choisissent de partir quand même." Et cette cliente, qui regarde les offres de séjours sur la vitrine, de confirmer : "Je vais aller à Barcelone dans peu de temps et ce n'est pas parce qu'il y a eu des attentats que je vais arrêter de vivre !"