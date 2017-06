Selaouit en dro an diviz war an LGV, al linenn tren tizh bras

Da biv profito an LGV ? Se oa ar goulenn a oa bet savet, da vare diviz ar yaou da daou zen war-eeun ganeomp : Gérard Lahellec ha Gwenvael Jequel. Selaouit an tabut en dro !

Hanter-kant bloaz zo e oa ezhomm s7e30 evit mont eus Brest betek Paris. Hiziv an deiz : 4e10, d'an neubeutañ. Adalek disul e c'hello pep hini ac'hanomp mont eus Brest pe Kemper betek Paris dindan 3e30. Gant an LGV, al linenn tren tizh bras, e vo ezhomm tri c'hard eur nebeutoc'h evit bremañ.

Met da biv profito an LGV ? Da Roazhon ? Ne vo ket laosket Breizh Izel da gostez ? Hag-eñ e teuio touristed gant an tren ? Ne vo ket re gêr an tikiji ? Ar goulennoù-se a oa bet savet da Gérard Lahellec, eil prezidant rannvro Breizh e-karg eus an transportoù ha da Gwenvael Jequel, eus Oui la Bretagne.

Lodenn gentañ an diviz : trenioù evit ar Barizianiz ?

Un eurvezh hanter evit liammañ kêrbenn Frañs ha Roazhon, setu pezh a ginnig an LGV. "Ur sapre chañs eo evit Roazhon, eme Gérard Lahellec, met ivez evit tout ar vro. Ar re a c'hounezo muioc'h a amzer eo ar re a zaio betek Penn-ar-Bed." Met piv a c'hello kemer an trenioù-mañ ? "An dud pinvidik hepken", a respont Gwenvael Jequel, graet un doare "simulation" gantañ. "Ahe, e miz gouere. Lakomp em eus c'hoant da vont da Baris gant va familh, tri den. Mont ha dont : 350 euro. Piv a c'hell lakaat 350 euro evit ober ar veaj-mañ ?"

War-eeun e oa ganeomp Gérard Lahellec, eil prezidant ar rannvro e-karg eus an transportoù.

Eil lodenn : hag-eñ e teuio touristed gant an tren ?

"Dre ma vo aesetoc'h dont d'ar vro e teuio muioc'h a douristed, a zispleg Gérard Lahellec. An TGV a sach ivez muioc'h a drenioù TER, un dra vat e vo ivez evit ekonomiez ar vro." "Sur a-walac'h eo tud a c'hell prenañ tikiji ker. Met sur a-walac'h e pigno priz an tiez. Ar Barisianiz a zo pinvidikoc'h egedomp ha gant piv e vo prenet an tiez ? Ur risk eo", a gendalc'h Gwenvael Jequel.

Prometet e oa bet e vefe ezhomm nemet 3e evit mont eus Penn-ar-Bed betek Paris. "Ezhomm a zo c'hoazh tostaat Penn-ar-Bed da Roazhon. Ret eo deomp ober al labour-se", a lavar Gérard Lahellec. "N'eo ket fin, un avañtur nevez a zo o kregiñ." Evit Gwenvael Jequel, ar pouezhusañ a zo sevel ul linenn da vat etre Roazhon ha Naoned. "Ha kaout ul linenn e kreiz ar vro ivez, dre Bondi ha Loudia."

