Sélestat : la circulation partiellement coupée jeudi matin à cause d'un exercice de simulation d'inondation

Un exercice de simulation du risque d'inondation se tiendra le jeudi 2 juin de 8h30 à 12h30 à Sélestat, au niveau du pont de la route de Strasbourg (RD1083). Cet exercice organisée par la préfecture du Bas-Rhin nécessitera une interruption partielle de la circulation.

La rue d’Ebersheim sera fermée à la circulation. Seul le trafic riverain y sera autorisé. Des déviations seront mises en place.

Le but de cet exercice est de "tester l’organisation des acteurs et procédures de gestion de crise dans des conditions aussi proches que possible de celles d’une alerte inondation", précise la préfecture.

Des digues amovibles seront installées sur le pont de la route de Strasbourg.