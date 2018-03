Le mouvement des cheminots à partir du 3 avril risque d'être encore plus dur que prévu. Le calendrier des jours de perturbation est déjà connu : 2 jours de grève tous les 5 jours. Mais ça risque d'être encore plus, explique Jean-Aimé Mougenot, directeur régional PACA SNCF Mobilité.

Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

France Bleu Provence : Pourquoi est-il impossible de réserver déjà les TGV en circulation les jours de grève ?

Jean-Aimé Mougenot : Parce qu'il est impossible de les programmer plusieurs jours à l'avance. Les TGV qui rouleront les jours de grève ne seront connus que la veille à 17h. C'est seulement à ce moment-là qu'il sera possible de réserver. Même chose pour les TER en circulation : le programme ne pourra être dévoilé qu'à 17h la veille des jours de grève. Nos priorités, c'est de garantir les trains programmés et d'informer les voyageurs du mieux possible.

FBP : Le trafic ferroviaire sera-t-il également perturbé les lendemains de grève ?

J-A.M : Oui, malheureusement. Tous les trains ne pourront pas circuler normalement parce qu'il faut remettre les conducteurs et les matériels au bon endroit, ce qui prend du temps.

FBP : En plus, il n'y aura pas que la grève perlée !

J-A.M : Effectivement, en plus des deux jours de grève sur cinq, des organisations syndicales ont déposé un préavis plus classique avec le risque d'un mouvement reconductible. Nous ajusterons les trains en circulation en fonction de la situation.

