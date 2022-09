Semaine européenne de la mobilité : les vélos cargos ont le vent en poupe dans l'agglomération de Laval

À l'occasion de la semaine européenne de la mobilité, organisée du 16 au 22 septembre, zoom sur un mode de transport qui a beaucoup de succès en ce moment dans l'agglomération de Laval : de plus en plus de familles se déplacent avec des vélos cargos. Laval Agglo va en louer 50 d'ici mars 2023.

C'est un mode de transport qui a le vent en poupe en ce moment dans l'agglomération de Laval : de plus en plus de familles roulent avec des vélos cargos pour se déplacer avec leurs enfants. Pour leur permettre de se familiariser avec ces engins équipés d'une caisse à l'avant, l'association lavalloise Place au vélo propose depuis quelques semaines un service de location. Laval Agglo va également en mettre 50 en location d'ici mars 2023.

"Dans de très nombreux cas, ça remplace complètement une voiture"

L'association Place au Vélo vient d'acquérir deux vélos à assistance électrique et elle a déjà reçu de nombreux appels pour pouvoir les utiliser. "Les deux premiers vélos sont loués, il y a déjà des locations qui sont prévues par la suite entre septembre, octobre et un peu en novembre", explique Florent Durrey, le secrétaire de Place au Vélo, également chargé du projet de service de location de vélos cargos. Certains vélos peuvent transporter entre 2 et 4 enfants, avec les cartables et parfois mêmes les courses. "Dans de très nombreux cas, ça remplace complètement une voiture dans les trajets au quotidien", précise Florent Durrey.

Un vélo cargo représente un investissement important pour les familles car il coûte en moyenne 5 000 euros. Le service de location de l'association leur permet donc de se familiariser avec les vélos avant de se lancer dans un achat. "On ne voulait pas acheter un vélo en l'ayant testé 20 minutes en magasin. Ça fait un peu peur et j'ai pu louer et tester le vélo sur quinze jours cet été", décrit Jeanne-Marie Mas, une mère de famille lavalloise. Dans quelques mois, elle l'utilisera pour transporter sa fille à la crèche et aller au travail, en toute sécurité. "Ma fille était dans un siège auto avec un casque. C'est quand même assez haut, alors c'est pas tout à fait un niveau de selle quand on pédale, mais ils ne sont pas au ras du sol. Ils sont protégés pour la pluie, c'est vraiment bien", se réjouit cette Lavalloise de 32 ans.

Les locations de vélos cargos avec Place au Vélo peuvent être d'une à quatre semaines, moyennant un coût d'une trentaine d'euros la semaine. L'association propose également un accompagnement avant, pendant et après la location pour aider les futurs acheteurs dans leur choix. "Notre service n'est pas uniquement : vous venez, vous louez le vélo, vous repartez et quand vous revenez, vous rendez le vélo et puis c'est terminé. C'est un vrai service d'accompagnement pour que derrière ça soit un succès et que ça ne soit pas un vélo qui reste dans son garage", insiste Florent Durrez, le secrétaire de Place au Vélo.

Laval Agglo va également proposer vers mars 2023 un service de location via un abonnement, avec 50 vélos cargos disponibles pour les habitants. Concernant les achats de vélos cargos, l'agglomération de Laval a mis en place depuis le 1er juillet 2022 une aide de 300 euros par famille.