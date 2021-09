Semi de Paris 2021 : le stationnement et la circulation perturbés dans la zone Est de la capitale

Le stationnement et la circulation seront perturbés, voire interdits, ce dimanche 5 septembre 2021 pendant le semi-marathon de Paris. L'Est de la capitale est la zone la plus impactée. Certaines zones seront interdites à la circulation jusqu'à 18 heures.

Le semi-marathon de Paris implique des fermetures de routes et interdictions de stationnement (illustration course de 2015)

Prenez vos précautions si vous devez circuler dans Paris ce dimanche 5 septembre. L'édition 2021 du semi-marathon de Paris implique des fermetures de routes et des interdictions de stationnement, essentiellement à l'Est de la capitale. La plupart de ces interdictions prennent effet dès minuit, jusqu'à 18 heures.

La zone de départ du semi-marathon sera perturbée jusqu'à 13h30 selon les organisateurs, alors que la zone d'arrivée doit être bouclée jusqu'à 18 heures. Pour le reste du parcours, les perturbations sont à prévoir jusqu'à 15 heures. La bretelle de sortie de l'A4 vers Paris-Centre, sera également fermée de 7h30 à 15h.

Circulation interdite

De minuit à 13h30 sur le pont de Sully et le Boulevard Henri IV

De 6h à 13h30 pour le Quai des Célestins, Boulevard Morland, Quai Henri IV et Quai Saint-Bernard

De minuit à 18h sur la Place de la Bastille, Rue de Lyon, Avenue Daumesnil (jusqu'à l'Avenue Ledru-Rollin) et Boulevard de la Bastille

De 7h30 à 15h sur les parties non citées du parcours

Stationnement interdit Du 4 septembre, à 14 heures, au 5 septembre à 18 heures, Boulevard de la Bastille