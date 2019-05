Semi - Marathon International de Nice : Restrictions de circulation et de stationnement

Ce dimanche 5 mai 2019, des milliers de coureurs font fouler la Promenade des Anglais. Pour le bon déroulement de cet événement et pour assurer la sécurité, certains accès seront fermés. On vous dit tout sur France Bleu Azur.

Nice, France

L'essentiel des fermetures de la Promenade des Anglais <=> Quai des Etats - Unis ( 4h - 14h)

Carte des Restrictions de circulation et de stationnement - Ville de Nice

Le dimanche 5 mai, vous connaîtrez des restrictions de circulation pour accéder à la Promenade des Anglais et au Quai des Etats - Unis .

De 5h à 13h : Fermetures de la Promenade des Anglais et de la Promenade Corniglion Molinier (entre le boulevard Gambetta et l’avenue des Grenouillères) ainsi que tous leurs axes perpendiculaires qui seront mis en impasse et le Tunnel de Magnan.

De 6h30 à 10h : Fermetures de l'Avenue Saint-Jean-Baptiste, avenue Félix Faure (entre rue Tonduti de l’Escarène et la Place Masséna) ainsi que tous leurs axes perpendiculaires/ la Place Île-de-Beauté, les quais des Deux-Emmanuel, de la Douane, Papacino, Lunel et Rauba-Capeù, ainsi qu'une partie du boulevard Carnot, sont fermés au trafic autoroutier.

De 4h à 14h : Fermetures des Quai des États-Unis et Quai Rauba Capeù depuis la place Guynemer (sauf pour les riverains et maraîchers par la rue Cité du Parc et la rue des Ponchettes vers le Port jusqu’à 6h30) / Avenue de Verdun (entre l’avenue de Suède et la Promenade des Anglais), y compris tous les axes perpendiculaires donnant accès à la Promenade des Anglais et au Quai des États-Unis qui seront mis en impasse (entre le boulevard Gambetta et la Place Guynemer)

De 6h à 14h : Fermetures de l'Avenue Max Gallo en totalité, de la rue Saint-François de Paule (entre la rue Desboutin et l’avenue Max Gallo), du Tunnel Liautaud (entre l’avenue Max Gallo et la rue Barla), de la Rue Alexandre Mari (entre la rue Hôtel de Ville et la rue Desboutin) ainsi que le boulevard Jean-Jaurès (entre la place Masséna et la descente Auguste Escoffier)

Heureusement, la voie Mathis reste exceptionnellement ouverte toute la nuit de samedi à dimanche, pour vous permettre de traverser Nice dans les deux sens de circulation Nice Est <=> Nice Ouest.

Stationnement interdit (y compris les deux-roues)

Attention, le stationnement est interdit, y compris pour les deux - roues du samedi 4 mai dès 22h jusqu'au dimanche 5 mai 11h pour le quartier du port et 15h pour la Promenade des Anglais. Parallèlement, tous les axes permettant d'accès à la Promenade des Anglais connaîtront également des limitations au stationnement.

Plus de renseignements sur le site de la ville de Nice.

Transport en commun ( services modifiés)

En raison de l'organisation du semi - marathon de Nice, des perturbations sont attendues sur le réseau Lignes d'Azur , ce dimanche 5 mai, du début de service jusqu'à 14h30.

Les Lignes affectées sont : 03, 07, 08, 09, 12, 14, 17, 20, 22, 23, 30, 38, 52, 59, 60, 62, 70, 81, 94, 98, 99.

La circulation du Tramway est ponctuellement interrompue au niveau de la Place Masséna de 7h à 9h30 du matin. Mise en carrousel du tramway de 7h à 10h entre les arrêts Masséna et Opéra-Vieille Ville.

Plus de renseignements sur auprès de Lignes d’Azur au 08.1006.1006 pour les modifications des itinéraires et arrêts provisoires, notamment pour les lignes circulant sur la Promenade des Anglais.