Sénonais : les motards en colère contre l'état des routes

La fédération des motards en colère de l'Yonne (FFMC) a réuni des élus de l'Yonne pour sensibiliser aux dangers qui guettent les deux-roues sur nos routes. Le but : faire évoluer les installations et les aménagements des villes.

Blousons noirs et bottes de cuir, ils sont une dizaine de "motards en colère" réunis à Saint-Denis-lès-Sens. Ils pointent du doigt les routes en mauvais état et les installations accidentogènes en ville. L'idée : faire prendre conscience qu'en moto, on est plus fragile qu'en voiture.

Des usagers plus vulnérables que les voitures

"Je ne crois pas que les automobilistes se rendent compte de la façon donc les routes sont défoncées, par rapport à ce que l'on ressent sur nos motos", explique Catherine. "Moi, ce qui me dérange, ce sont les rond-points, souvent très glissants", ajoute Didier. "J'ai déjà dérapé de l'arrière - sans chuter, heureusement. Il y a aussi certains aménagements peu visibles, de nuit, comme les ralentisseurs en béton qui nous obligent à zigzaguer sur la route. On les voit au dernier moment, on est surpris."

Par ailleurs, affirme-t-on, les bandes blanches et les ralentisseurs en plastique sont glissants lorsqu'ils sont mouillés et représentent un risque élevé de chute. Germain met aussi en avant les poteaux au bord de la route : "Vous savez, ceux qu'on utilise pour empêcher les voitures de se garer. Parfois, ils sont tout près de la route et si on se fait serrer par une voiture, on peut vite les percuter..." Il ajoute : "On doit déjà faire davantage attention aux autres véhicules, du fait qu'on est moins protégé qu'en voiture. Si en plus on doit surveiller les installations, ça fait beaucoup..."

Les avis divergent

En face, la petite dizaine d'élus qui a répondu présent écoute, pose des questions, argumente. Pour Richard Zeigler, adjoint à la ville de Joigny, le message est bien passé : "On a compris que parfois, les maires prennent des décisions de voirie, d'aménagements, qui peuvent être dangereuses pour les motards. Pas volontairement bien sûr, mais par méconnaissance du sujet. Le danger peut être mortel, et c'est bien de l'avoir entendu." Envisage-t-il des changements concrets pour Joigny ? "Sans aucun doute".

Plus prudent, Alexandre Bouchier, le maire de Saint-Denis-Lès-Sens, souligne qu'il faut faire des compromis entre tous les usagers de la route. "Certaines demandes de nos amis motards sont contradictoires avec celles des piétons. Je pense par exemple aux ralentisseurs, qui gênent les deux-roues car ils doivent les éviter, mais qui servent à protéger les passants et les enfants qui traversent..."

"On va leur montrer ce que ça donne"

Mais comme un acte vaut mieux que mille discours, les motards en colère tentent une autre approche. Frédéric Roy, le trésorier de la fédération icaunaise : "On va emmener les élus sur nos motos, et rouler dans le Sénonais pour leur montrer ce que ça donne, des infrastructures inadaptées. Je pense que, de l'expérimenter pour de vrai, en tant que passagers, leur fera prendre conscience des dangers réels."

L'an dernier, six personnes sont décédées et 46 ont été blessés en deux-roues sur les routes de l'Yonne.