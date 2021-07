Sens : un parking connecté en centre-ville vous permet de savoir combien de places sont disponibles

Raphaël Jatteau, fondateur de la start up Cocoparks et Amine Hiridjee, adjoint au maire de Sens, en charge de la transition écologique

Comme dans les parkings souterrains, un panneau lumineux vous indique le nombre de places libres sur le parking de l'abbé Poupon à Sens dans l'Yonne (rue des Déportés de la résistance), dès la rue de la République ce qui évite de s'engager dans les ruelles du centre-ville si le parking est plein. Un dispositif qui a un air de déjà vu mais qui pourrait en réalité nettement fluidifier le stationnement.

Indique les places "mobilité réduite"

Amine Hiridjee, adjoint au maire au Sens, est assez fier de présenter la nouveauté : "c'est un parking qui fait trente places et là on voit à l'instant T qu'il y a onze places de disponibles. La grande innovation, je tiens vraiment à le souligner, c'est l'indication de disponibilité des places pour personnes à mobilité réduite (PMR)."

Carte des parkings du centre-ville de Sens dans l'Yonne - Cocoparks

L'intelligence artificielle pour identifier si la place est libre

Sur ce parking de trente places, pas de grosses bornes comme on en voit parfois pour détecter les voitures, mais des capteurs très discrets, placés en hauteur et équipés de carte SIM pour transmettre leurs informations. Ils ont été inventés par la start up Cocoparks, fondée par le Sénonais Raphaël Jatteau : "ce n'est pas une caméra mais un capteur. Il y a un système d'intelligence artificielle qui permet d'analyser l'image à l'intérieur du boîtier. Il est capable d'identifier s'il y a un véhicule ou non sur place et le type de véhicule qu'il y a dans son champ de vision. Donc, si c'est un camion, une voiture ou un scooter." Les données (mais pas les images vous l'avez compris) peuvent être suivies en temps réel par la municipalité sur un ordinateur. La municipalité connaîtra mieux les pratiques de stationnement et pourra agir en conséquence complète Amine Hiridjee : "si on s'aperçoit que sur telle plage horaire il n'y a pas de stationnement, on va le mettre en avant avec peut-être la gratuité. En tout cas, ça va nous donner pleins d'idées pour savoir comment est utilisé ce parking."

Le panneau d'indication situé rue de la République permet de savoir combien de places sont libres sans s'engager dans les petites du centre-ville de Sens © Radio France - Renaud Candelier

Une application pour trouver une place à Sens

A terme une dizaine de parkings de Sens pourraient être ainsi connectés. La start up Cocoparks proposera aussi aux automobilistes une application pour savoir où trouver une place à Sens. Cette expérimentation doit durer six mois avant d'être éventuellement pérennisée. La start up Cocoparks travaille avec d'autres villes sur la création de places de parking connectées, notamment la ville de Bordeaux, afin d'analyser l'usage des places de livraison, des aires de covoiturage et des places de recharge électrique.