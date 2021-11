Sept bus à hydrogène circuleront dans le Territoire de Belfort en 2023

"100 % électrique, 100 % hydrogène, 100 % vertueux". C'est ainsi que Jerome Salomon résume ses bus à hydrogène. Le responsable France de la société Van Hool, va produire sept bus à hydrogène pour le réseau Optymo, du Territoire de Belfort. Le projet a été présenté ce jeudi 25 novembre, à Danjoutin.

"Le but, bien sûr, est de lutter contre le réchauffement climatique en allant vers des véhicules moins polluants. Ces bus utiliseront donc de l'hydrogène décarboné, produit sur place, et ne rejetteront ni CO2, ni particules fines, seulement de l'eau", explique Yannick Monnier, directeur général de la régie des Transports du Territoire de Belfort. L'hydrogène sera produit dans une station à Danjoutin puis stocké à bord des bus, et ce gaz alimentera une pile à combustible qui produira l'électricité. "Finalement, c'est un bus électrique, dont l'électricité est produite à partir du carburant hydrogène", résume Yannick Monnier.

à lire aussi Les entreprises du Nord-Franche-Comté veulent devenir les nouvelles reines de l'hydrogène

Plusieurs avantages, un inconvénient

Les deux principaux avantages de ces véhicules, sont l'absence d'émissions et donc de pollution, ainsi que l'absence de bruit de moteur. David Ripamonti, conducteur de bus depuis 22 ans, a testé ce véhicule à hydrogène pour la première fois ce jeudi. "C'est très agréable ! Pas bruyant du tout, une belle accélération, pas d'à-coups ni au démarrage, ni au freinage. L'absence de bruit est un vrai plus'', commente-t-il.

Le bus a une autonomie de 300 à 400 kilomètres, et le temps de remplissage est de seulement huit minutes. Le seul inconvénient semble être le prix. "Ça a des avantages pour tout le monde. Mais le gros inconvénient aujourd'hui, c'est le prix. Parce que ça reste une technologie nouvelle. Un bus coûte 680.000 euros. Alors avec toutes les aides qu'on a pu avoir, car la filière hydrogène est aidée en ce moment, on arrive à un bus qui coûte environ 330.000 euros", précise Yannick Monnier.

Livrés fin 2022, ces sept véhicules d'une capacité de 90 personnes devraient commencer à circuler dans le Territoire de Belfort début 2023.