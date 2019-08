Sept Italiens sur dix favorables à la LGV entre Lyon et Turin, d'après un sondage

Savoie, France

Sept Italiens sur dix ont une opinion positive du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse (LGV) Lyon-Turin, selon un sondage publié lundi 5 août par le quotidien La Repubblica. 70% des Italiens lui donnent une note comprise entre 6 et 10 (10 étant le maximum) ; ils sont 26% à lui attribuer, en revanche, une note de 1 à 5, tandis que 4% n'ont pas d'opinion. Ce projet fait l'objet de virulentes polémiques au sein de la coalition au pouvoir en Italie.

Feu vert du gouvernement italien fin juillet après un an et demi de conflit interne

Le 28 juillet dernier, l'Italie a officiellement donné son engagement concernant le financement des travaux de la ligne ferroviaire. Cette décision met un terme à un an et demi de conflit interne en l'Italie. Le gouvernement de coalition composé de Luigi di Maio (Mouvement 5 étoiles) et Matteo Salvini (Ligue du Nord) s’écharpent sur le sujet. L'un dénonçant un projet qui gaspille de l'argent public, l'autre mettant en avant la nécessité de ce chantier pour l'économie du pays. Le projet vise à réduire les transports de marchandises en camions au profit du rail et à diviser par deux le temps de trajet pour les passagers, en mettant Turin à deux heures de Lyon.