Un nouveau chantier colossal démarre ce lundi sur l'A7 dans la vallée du Rhône. Après le tronçon entre Montélimar Nord et Sud, il s'agit désormais de refaire la chaussée de l'autoroute entre Montélimar Sud et Bollène.

La carte des travaux entre Montélimar et Bollène.

Drôme, France

Il va falloir que les automobilistes soient patients. Pendant sept mois, la circulation sera concentrée sur quatre voies, dont la bande d’arrêt d’urgence. Les travaux se feront par tranche de six kilomètres, pas plus, jusqu'au printemps.

Sur ce secteur, la vitesse sera limitée à 70 km/h.

Sept mois de travaux, en chiffres. - Vinci Autoroutes

Un chantier à 15 millions d’euros

La bonne nouvelle ? Le chantier sera suspendu pendant les week-ends et les vacances, comme celle de la Toussaint et de Noël. Les six voies de circulation seront alors maintenues.

Cette chaussée date de la fin des années 60’. C’est la première fois sur l’A7 où l’on reprend l’intégralité de la structure, sur 20 centimètres d’épaisseur, au lieu de cinq centimètres d’habitude. Emmanuel Girondeau, Vinci Autoroutes.

Pour refaire les 38 kilomètres d'autoroute, il va falloir 190.000 tonnes d'enrobé. 120 personnes seront mobilisées, jour et nuit.