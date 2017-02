Serge le lapin demande aux enfants de se méfier des escalators

Après les portes du métro, Serge le lapin, la mascotte de la RATP, demande aux enfants de faire attention dans les escalators. A partir de ce mercredi, sur des autocollants, le lapin montre qu'on peut se coincer le pied dans un escalier roulant.

Depuis mercredi, Serge le lapin se trouve sur les escalators du métro. Jusqu'à présent, la mascotte de la RATP était, à hauteur d'enfant, sur les portes du métro. Il prévenait les plus jeunes de ne pas laisser trainer ses mains sur les portes sous peine de se faire pincer très fort les doigts. Collé sur les parois des escaliers roulants, il avertit cette fois ceux qui ne feraient pas attention : "N'approche pas tes pieds du bord, tu risques de te faire très mal".

La nouvelle campagne de la RATP veut prévenir des dangers des escalators qui peuvent causer des accidents, surtout quand un vêtement se prend dans le mécanisme.

Serge le lapin dans les escaliers mécaniques. - RATP

Un peu de bon sens

Pour la RATP, cette campagne c'est aussi l'occasion de rappeler quelques règle simples qui permettent d'éviter les accidents. Il faut tenir la main courante, nouer ses lacets (et ceux des enfants), regarder devant soi et ne pas courir. Il ne faut pas prendre les escaliers mécaniques avec une poussette. Les enfants doivent toujours être accompagnés d’un adulte et tenir la main de celui-ci pendant toute la durée du déplacement. Et surtout, il faut faire attention à ses vêtements comme les écharpes qui peuvent se coincer dans ces escaliers.

Cent-quinze escalators concernés

La RATP a choisi de mettre son lapin sur les parois de 115 escaliers du réseau. Elle a retenu ceux où les incidents sont les plus nombreux. On les verra sur la ligne 14 par exemple à Saint-Lazare ou sur le RER B à Luxembourg.

Serge le lapin, qui a 40 ans, a fait sa première apparition sur la ligne 1. Il avait été relooké en 2014. Il avait reçu un t-shirt et des baskets plus modernes.

Serge le lapin - Groupe RATP et EasyMile

Serge le lapin qui vit avec son temps possède désormais son propre compte tweeter. C'est là qu'il propose un concours à l'occasion de sa nouvelle campagne.