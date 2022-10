Série d'accidents sur les routes des Vosges ce week-end : la gendarmerie appelle à la prudence

Un mot reste de mise en ce week-end prolongé de la Toussaint : prudence. C'est en tout cas le message que fait passer ce lundi la gendarmerie des Vosges, au lendemain d'une série d'accidents graves dans les cols du massif. Ce dimanche, une motarde originaire du Doubs a effectivement perdu la vie sur les hauteurs de Saint-Maurice-sur-Moselle, peu de temps après qu'un pilote meurthe-et-Mosellan se soit gravement blessé sur le col de Grosse Pierre.

La météo en cause ?

La douceur qui règne en ce week-end est malheureusement l'une des causes de ce phénomène. "Le redoux a contribué au fait que les motards, qui avait peut-être prévu de ranger leurs machines ont décidé de ressortir pour profiter du dernier week-end de beau temps et de faire une virée", explique le major Olivier Lostetter, adjoint au commandant de l'escadron départemental de sécurité routière des Vosges. Cette semaine, la météo risque de s'inverser avec le retour de la pluie et des nuits de plus en plus précoces, un autre risque sur les routes.

Une fréquentation également forte

22 décès sont enregistrés jusqu'ici en 2022 en zone gendarmerie dans les Vosges, c'est 5 de plus par rapport à l'an dernier. Des mauvais chiffres qui s'accompagnent d'une fréquentation extrêmement élevée depuis le Covid. "La moto d'une manière générale s'est démocratisée. On a de plus en plus de motards dont certains qui ne font pas forcément énormément de kilomètres. Il y a donc parfois un manque de dextérité et de connaissance des routes de montagne", ajouter le major Olivier Lostetter, qui précise toutefois que le massif n'est pas forcément le plus concerné par les accidents très graves. Les routes de plaine sont parfois bien plus piégeuses car le danger semble plus lointain.