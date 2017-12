Paris

France Bleu Paris vous l'annonçait déjà la semaine dernière. Smovengo le confirme ce mardi. Seulement une centaine de stations Vélib’ seront fonctionnelles au 1 er janvier 2018, soit le tiers de ce qui était initialement envisagé. L'opérateur chargé du déploiement des nouveaux Vélib' a annoncé vouloir "rattraper le retard et atteindre l'objectif fin mars, début avril. Grâce à une forte accélération du rythme de déploiement, plus de 80 nouvelles stations seront mises en service chaque semaine" .

Des compensations pour les abonnés

La mairie de paris dans un communiqué annonce des compensations pour les abonnés de Vélib' .

Les abonnés Vélib’ actuels bénéficieront d’un crédit de 3h offertes, pour tester sans surcoût les nouveaux Vélib’ électriques ou prolonger leur usage des vélos mécaniques.

Les nouveaux abonnés bénéficieront quant à eux de 50 % de réduction sur leurs abonnements mensuels en janvier, février et mars, correspondant à un geste commercial de 12,45 € pour un abonnement V-Max (Vélib’ électrique et mécanique) et de 4,65 € pour un abonnement V-Plus (Vélib’ mécanique). Les élus du Syndicat Autolib’ Vélib’ Métropole doivent acter début janvier cette décision.

Et pendant ce temps là, JC Decaux et Cyclocity remercient les utilisateurs et les équipes Vélib'

l'ancien opérateur annonce que sa filiale Cyclocity a retiré près de la moitié des 1 230 stations Vélib’ . Cyclocity cessera l’exploitation du service le 1er janvier 2018. Les Vélib' de la première génération ne pourront alors plus être empruntés dans les stations restantes et seront retirés en quelques jours. Ces stations seront progressivement démontées jusqu’à la fin du mois de mars