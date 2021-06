Sétram : les syndicats à la rencontre des usagers sarthois

Les employés de la Setram se sont donnés rendez-vous jeudi 24 juin vers 11h place de la République, afin de répondre aux interrogations des usagers, concernant les grèves répétées sur le réseau de transport manceaux ces derniers mois. Des perturbations qui vont d'ailleurs continués vendredi et samedi puisque les salariés réclament l'obtention d'une prime Macron de 300 euros. En tout une dizaine de personnes se sont arrêtés au stand comme Alicia, 19 ans, serveuse dans un restaurant du Mans.

Je suis allé à la rencontre des syndicats de la Setram, car je les entends se plaindre de leur salaire de 1.900 euros alors que j'en gagne que 600 par mois. Clairement avec 1.900 euros à être assis dans un bus, jamais je ne penserais à me plaindre.

Louis Félix, ancien chauffeur de bus en Martinique s'est aussi arrêté au stand de la Setram, curieux de connaître la raison des manifestations de ces derniers mois. " Je me suis demandé pourquoi ils se plaignaient, apparemment c'était pour les pauses et les avantages qu'ils n'ont pas, je les comprends, mais en Martinique ce métier était encore plus difficile".

Répondre aux attaques des réseaux sociaux

Les discussions sont animées, mais les syndicats font valoir leurs arguments et les difficultés rencontrées dans leur métier. Insécurité dans les transports, horaires instables, une présence durant toute la période du Coronavirus, c'est ce qui justifie pour Jennifer Fauvel, la prime Macron de 300 euros réclamée depuis des mois. "_Au tout début de la crise du Covid on a commencé à travailler sans masque, sans aucune précaution, aujourd'hui on cherche juste un minimum de reconnaissance de la part de notre employeur, ni plus ni moin_s." Pour le personnel, c'est aussi une manière de répondre aux attaques récurrentes de la part de certains Manceaux sur les réseaux sociaux. Une rencontre avec les usagers qui risque d'être reconduite dans les prochaines semaines selon l'avancée des négociations.