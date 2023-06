"Si près du but c'est du gâchis" : un millier de personnes manifestent pour le contournement de Châtenois

Près d’un millier de personnes se sont rassemblées à Châtenois dans le sud du Bas-Rhin pour protester contre l’arrêt des travaux de contournement routier. Le mois dernier la justice a mis un stop au projet , quatre ans après le début des travaux, après un recours déposé par l'association Alsace Nature en 2019. Le problème c’est que la route est presque entièrement construite.

"Pour douze kilomètres je mets 40 minutes"

Comme un symbole, le point de départ de la marche était située à quelques mètres d’une gare fermée depuis plusieurs années. Car pour sortir de Châtenois il faut sa voiture. Un véritable un calvaire pour la plupart des habitants mobilisés aujourd'hui. "Tous les matins, tous les soirs, je suis dans les bouchons, explique Charline, habitant du Val-de-Villé. Pour douze kilomètres je mets 40 minutes". "Ce contournement ça aurait été une solution, on l'attendait", ajoute Régis, qui habite Châtenois. "Si près du but, arrêter les travaux c'est du gâchis" abonde Hélène, qui emprunte aussi la route quotidiennement.

De nombreux élus étaient présents à Châtenois pour soutenir le projet autouroutier © Radio France - Jules Hauss

Le maire de Châtenois Luc Adoneth était très satisfait de la mobilisation . Devant la foule, il a estimé que la justice a cédé "au lobby écolo bobo", bien chauffé par les retours de ses concitoyens depuis un mois. "Ils me disent qu'ils ne comprennent pas qu'un projet qui est presque terminé soit arrêté comme ça. Ils ne comprennent pas non plus le fonctionnement de la justice, qui a pris cette décision alors qu'elle a été saisie en 2019."

Présent dans la mobilisation - comme de nombreux maires des communes alentours - le président de la Collectivité européenne d'Alsace Frédéric Bierry a rappelé que 60 millions d'euros d'argent public ont déjà été dépensés pour ce projet. Chaque mois d'arrêt des travaux coûtent selon lui 250 000 € de pénalités supplémentaires.

Ses équipes bétonnent donc en ce moment le dossier à déposer devant la cour d'appel Nancy. Il sera présenté dans le courant du mois. La CEA espère qu'elle ordonnera la reprise des travaux vers la fin de l'été.