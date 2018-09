La Roche-sur-Yon, France

Le système de feux dits intelligents est testé en ce moment dans la rue d'Aubigny à la Roche-sur-Yon. Des boîtiers noirs ont été installés sur les feux régulant l'unique carrefour de cette longue ligne droite. Ces radars mesurent la vitesse des véhicules à 150 mètres du feu. Si le conducteur dépasse 50 km/h dans un sens ou 30 km/h dans l'autre, le feu passe au rouge.

On sent clairement que la vitesse a baissé dans la rue depuis 10 jours, surtout la nuit - Bruno, un riverain de la rue d'Aubigny

Ces feux intelligents sont opérationnels depuis le 10 septembre. Seul bémol : aucun panneau n'informe les conducteurs du fonctionnement des feux...

Le radar noir mesure la vitesse des véhicules à 150 mètres du feu © Radio France - Emmanuel Sérazin

Des banderoles contre la vitesse

Au début de l'année, des riverains avaient installé des banderoles sur leurs maisons pour demander aux automobilistes de ralentir. Depuis, la Ville a installé un radar pédagogique, "mais certains conducteurs s'amusaient avec" confie Patrick Durand, l'adjoint à la Voirie et au Stationnement. Des ralentisseurs de type "coussins berlinois" ont également été posés sur la chaussée. Et maintenant, les feux intelligents. "Equiper le carrefour et ses 4 feux a un coût, en l'occurrence 3 000€", ajoute l'élu. Quant à l'idée de prévenir les automobilistes ? "Les panneaux sont déjà commandés, ils seront posés dans quelques jours".