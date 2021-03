Signalez les nids de poule en Bretagne et préparez des oeufs de Pâques

Les nids de poules peuvent être dangereux pour les motos, vélos, trottinettes et peuvent aussi entrainer des crevaisons et des pertes d’enjoliveur pour les automobilistes. Cela vous parle ? Vous pouvez signaler les nids de poules sur un site ouvert par les motards et déposer des œufs de Pâques.