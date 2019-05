Simulation d’un accident dans le tunnel du Pas de l’Escalette sur l'A75

Pégairolles-de-l'Escalette, France

En fin d'après midi (18h30), le mardi 14 mai, la préfecture de l'Hérault organise une simulation d’accident dans le tunnel du Pas de l’Escalette, dans le sens nord/sud sur l'A75. L’exercice reproduira l’accident d’un automobiliste avec les équipes en charge de la maintenance du tunnel autoroutier. Cette simulation n’entrainera pas de perturbation pour les usagers de la route car elle se déroulera dans un des tubes déjà fermé à la circulation en raison de travaux de maintenance.

Cet exercice a pour objectif de tester la gestion de l’alerte des services ainsi que l’intervention des sapeurs-pompiers volontaires du SDIS des casernes de Lodève et du Caylar. Il permettra également à l’ensemble des services impliqués (gestionnaire de voirie, forces de l’ordre, Direction Départementales des Territoires et de la Mer, Préfecture de l’Hérault) de mettre en oeuvre les dispositions prévues en matière de sécurité sur le tunnel et de gestion du trafic.