Situation toujours tendue dans les stations-services d'Ile-de-France mais qui "s'améliore progressivement"

Près d'une station-service sur trois (30 %) manque d'au moins un carburant en Ile-de-France, d'après les dernières données de Mobilians, l'organisation patronale des services de l'automobile, ce samedi 1er avril.

La situation reste globalement tendue dans la région , et particulièrement dans les départements du Val-de-Marne, où moins d'une station sur deux est en tension (44 %), et celui de l'Essonne (42 %). Comme l'indique le site spécialisé Trafic Alert, c'est souvent l'essence et non le diesel qui vient à manquer.

Davantage de difficultés logistiques en Ile-de-France

Mais la situation "s'améliore progressivement", promet Francis Pousse, le président de la branche stations-services chez Mobilians à l'Agence de Radio France.

Si à l'échelle nationale, moins de 10 % des stations sont en manque - chiffre en baisse par rapport à jeudi -, la logistique est plus compliquée à remettre en place en Ile-de-France, notamment à cause "du déficit de stations-services".

Vendredi, la grève a été reconduite pour une cinquième semaine à la raffinerie TotalEnergies de Donges, en Loire-Atlantique.

Vous pouvez retrouver en temps réel l'approvisionnement des stations de la région sur ce site du gouvernement .