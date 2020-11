Six maires de Meurthe-et-Moselle demandent l'interdiction des poids lourds dans leurs communes

Ils ne supportent plus le trafic des poids lourds au milieu de leurs communes. Six maires ont officiellement signé un manifeste ce samedi 7 novembre pour dénoncer la surfréquentation de la départementale 9 entre Laneuveville-devant-Bayon et Xermamenil, en passant par Roville-devant-Bayon, Bayon, Méhoncourt et Lamath. 20 kilomètres qui permettent à un peu moins d'un millier de camions de gagner quelques minutes pour relier Epinal ou Strasbourg (au lieu de passer au nord par Nancy via la N57 ou l'A33) mais qui pourrissent la vie des habitants. Ces élus en appellent au préfet, à la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et à la direction interrégionale des routes.

Plus de 5.000 véhicules par jour

Selon les estimations, ce sont environ 5.000 véhicules qui passent chaque jour et jusqu'à 6.000 en pointe. Michel habite le long de la D9 depuis 18 ans , ça n'a jamais été calme mais quand il est arrivé à Méhoncourt, c'était encore supportable. Plus maintenant :

"Du bruit sans arrêt, des vibrations jusqu'à l'intérieur des maisons. Ils ne respectent pas la vitesse. Ils déboulent dans le village comme des sauvages."

A Mehoncourt, les habitants se sont habitués au trafic des poids lourds © Radio France - Cédric Lieto

Les radars pédagogiques, les cédez-le-passage et feux tricolores n'y font rien. 600 à 800 camions passent ici chaque jour selon les maires des communes concernées. Face aux risques pour les riverains, piétons et cyclistes, il faut frapper plus fort pour Nicole Charrois, maire de Bayon :

"La solution serait que les GPS orientent les camions par l'autoroute et qu'on puisse mettre des interdictions de passage via la départementale 9".

Le problème des convois exceptionnels

Sauf que ce n'est pas aussi simple. Il ne suffit pas de changer les panneaux. Cette départementale doit aussi permettre de faire passer des convois exceptionnels, explique le député Les Républicains Thibault Bazin présent comme les autres parlementaires du secteur :

"Une interdiction totale n'est pas possible parce qu'il y a les convois spéciaux. On doit limiter au minimum. On a besoin d'un engagement de l'Etat pour vérifier que les trajets empruntés correspondent à limiter les nuisances pour les habitants."

Des convois exceptionnels relativement rares mais qui ne permettent pas aux élus d'installer des chicanes ou de rétrécir la chaussée pour dissuader les autres camions de passer.