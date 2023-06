Six mois après son lancement, le RER strasbourgeois fonctionne mieux, mais reste loin des promesses initiales

Les débuts du REME, le premier "RER hors Paris" , ont été calamiteux avec des annulations et des retards à la pelle. Six mois après sa mise en service en grandes pompes, le 11 décembre 2022, la situation s'est améliorée.

9 TER sur 10 arrivent à l'heure depuis deux mois

Syndicats et direction de la SNCF partagent les mêmes chiffres. Aujourd'hui, 620 trains supplémentaires (ils devraient être 640 fin juin) circulent autour de Strasbourg, par rapport à l'offre précédant le REME. Sur les deux derniers mois, ces TER arrivent neuf fois sur dix à l'heure. La SNCF et la Région Grand Est ambitionnent de monter le curseur de la ponctualité à 95%.

"On a réglé des détails, mais qui étaient vraiment importants, souligne Stéphanie Dommange, la directrice régionale TER Grand Est, pour expliquer les progrès du REME. On a travaillé sur 50 points. Par exemple, on a changé la façon de faire les pleins des trains (en diesel). On a mis des ressources en plus que ça soit pour les conducteurs ou pour informer et mieux prendre en charge les clients en gare de Strasbourg".

Après le ras-le-bol du début, les usagers croisés sur le parvis de la gare strasbourgeoise reconnaissent ces progrès. "Ils n'avaient pas le choix d'améliorer la situation parce que c'était catastrophique. L'offre est correcte, il n'y a pas trop de retards. C'est moyen bien", sourit un abonné du TER.

"Depuis un bail, je n'ai plus eu de retard, raconte ce jeune qui part travailler quotidiennement en train. J'arrive à l'heure au boulot, c'est l'essentiel. Il y a des trains toutes les demi-heures ou toutes les heures, c'est cool".

On est très loin des promesses initiales

Malgré ses progrès, le compte n'y est pas pour les syndicats et les associations d'usagers. Près de la moitié des nouveaux trains sont programmés le week-end**,** là où il y avait beaucoup plus de trous et de créneaux de libres. Surtout, on est encore loin des 813 TER supplémentaires prévus en décembre dernier et encore plus des 1.072 promis initialement pour fin août.

"Hors week-end, on ne peut même pas vraiment dire que l'offre actuelle soit meilleure que celle d'avant décembre 2022, déplore Clément Soubise, aiguilleur et élu du personnel pour la CGT cheminots. On a des horaires qui tiennent assez peu compte des scolaires et des besoins pour les trajets domicile travail. En semaine, on voit mal comment en rajouter plus car les installations sont déjà saturées. Ça parait compliqué sans dégrader fortement la ponctualité ou supprimer des trains, voire mettre le service en danger".

Pour assurer une montée en charge du REME, les syndicats estiment qu'il faudrait davantage de trains, de personnel et surtout de voies d'accès à la gare de Strasbourg. Ce dernier point nécessiterait des investissements lourds, sur le long terme, qui ne seraient pas à l'ordre du jour.

La SNCF promet une montée en puissance jusqu'en 2030

D'ailleurs la SNCF ne se fixe désormais plus d'objectifs chiffrés, mais parle de montée en puissance progressive du REME jusqu'en 2030.

"L'objectif du REME, qui est d'avoir un train tous les quarts d'heure en pointe, toutes les demi-heures ou toutes les heures en dehors et puis d'élargir la plage horaire, cet objectif-là est toujours présent, assure Stéphanie Dommange, la directrice régionale TER Grand Est. Simplement, on recompose nos dessertes de manière différente, pour qu'elles soient plus robustes. Donc parler de nombre de trains, ça n'a pas véritablement de sens. Ce que veulent les usagers, c'est de savoir s'ils vont vraiment avoir un train tous les quarts d'heure. On travaille dans cette optique avec une montée en charge graduelle, puisque le REME est un marché de longue haleine, qui se poursuit jusqu'en 2030".

Actuellement, en période de pointe, un train part toutes les 30 secondes de la gare de Strasbourg, selon la SNCF.

