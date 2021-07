Six nouveaux trains Coradia électriques commandés par la Région Bourgogne-Franche-Comté à Alstom

Alstom va fournir six trains Coradia Polyvalent supplémentaires à la Région Bourgogne Franche-Comté pour un montant d’environ 47 millions d’euros, annoncent l'entreprise et la collectivité, dans un communiqué, ce jeudi 8 juillet 2021.

La Région Bourgogne-Franche-Comté a commandé six trains "Coradia Polyvalent Régiolis 1" supplémentaires en version électrique. Ces rames, constituées de six voitures chacune, offriront une capacité totale de 355 places assises et proposeront aux voyageurs un aménagement intérieur de type "Intercités".

40 rames déjà commandées

Ces six rames viennent s’ajouter aux 40 rames (24 rames électriques de 4 voitures et 16 rames électriques de 6 voitures) déjà commandées par la collectivité, et dont 24 ont déjà été livrées. "Alstom est fier d’accompagner la Région Bourgogne-Franche-Comté qui est un véritable partenaire depuis le début du contrat Régiolis", indique l'entreprise dans un communiqué.

"Ces trains écologiques, de grande capacité, à haut niveau de confort, conformes aux derniers requis normatifs et d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, intègreront les dernières technologies en termes d’information et de connectivité, ajoute Jean-Baptiste Eyméoud, Président d’Alstom France. Cette commande contribue aussi à l’activité des sites Alstom implantés en Bourgogne-Franche-Comté".

Le renouvellement de la flotte

"Aux côtés d’Alstom et de la SNCF, la Région Bourgogne-Franche-Comté engage 97 millions d’euros sur cette opération, détaille de son côté la présidente de l'assemblée régionale. L’attractivité du transport ferroviaire repose en partie sur la qualité des trains, poursuit Marie-Guite Dufay. Progressivement, nous renouvelons notre flotte pour le confort de tous nos voyageurs. Cette commande supplémentaire permettra l’amélioration notoire du confort de la desserte du nord de l’Yonne à compter de fin 2023".

De l'activité assurée dans les ateliers d'Alstom pour 2.000 personnes en France

Le développement et la fabrication des Coradia Polyvalent mobilisent plus de 2.000 emplois en France chez Alstom et ses fournisseurs. Le site de Reichshoffen, en charge du développement et de la fabrication, s’appuie sur le site d'Alstom Ornans pour les moteurs.