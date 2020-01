Ski : Soirée rouge ce vendredi pour monter en station en Savoie

Beau temps annoncé et vacances en décalé : le service des routes du département de la Savoie prévoit du monde ce vendredi soir pour accéder aux stations de ski à partir de 17h.

Savoie, France

La météo est annoncée comme très favorable pour aller skier en station ce week-end. Par conséquent, il devrait y avoir du monde sur les routes ce vendredi soir dans le sens de la montée en Savoie. Le service des routes du Département prévoit une circulation classée "rouge" (difficile) aux alentours de 18 heures. Ce sera déjà chargé dès 17 heures.

Pour la journée de samedi on s'attend à une circulation perturbée pour accéder aux stations entre 16 heures et 17 heures.

Un vendredi chargé vers 18 heures - Département de Savoie et DIR centre-est

Un peu de monde également pour redescendre samedi

Dans le sens des retours de station, le trafic est annoncé "rouge" aux alentours de 11 heures du matin.

Du monde samedi matin pour redescendre de station - Département de Savoie et DIR centre-est

Pour ce week-end de janvier ce sont plus de 133.000 véhicules qui sont attendus en Tarentaise et en Maurienne, dans le sens des montées et des descentes des stations.