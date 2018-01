Hérault, France

Il y a quelques mois encore, on parlait de l'insolent succès de Smoove, cette PME de Saint Gely du Fesc qui a décroché l'an dernier l'énorme marché parisien du vélo en libre service, aux dépends du géant JCDecaux. Mais la belle histoire a du plomb dans l'aile. Le déploiement du nouveau Vélib' accuse un inquiétant retard et la grogne monte chez les usagers.

Dix fois moins de stations que prévu au départ

Un peu plus de dix jours après le lancement officiel du nouvel opérateur, les Vélib' restent quasi introuvables dans la capitale. Et pour cause: on ne compte qu'une soixantaine de stations opérationnelles. C'est dix fois moins que l'objectif prévu initialement. Lequel objectif a été plusieurs fois revu à la baisse ensuite. De 600, il est passé à 300 puis une centaine seulement en fin d'année.

De quoi exaspérer les habitués, notamment les 285.000 abonnés. Avec le changement d'opérateur, le Vélib' fonctionne au ralenti depuis trois mois déjà, et ce n'est pas fini. Il faut compter encore trois mois de plus. "Ce qui ferait en tout une période de six mois avec un service très très très dégradé", commente Simon Labouret de l'association Paris en selle. "Se pose la question du respect de l'usager : on n'imagine pas vraiment un tel service pour le métro ou le RER".

"Une catastrophe industrielle"

Service dégradé? En plus des stations vides ou en travaux, il y a les vélos qui ne se décrochent pas ou mal, les bornes hors service, les bugs de l'application, les problèmes de géolocalisation, le service client injoignable... Les représentants d'usagers parlent d'"accident industriel". D'autant moins acceptable que les tarifs ont nettement augmenté cette année.

La maire de Paris Anne Hidalgo, invitée de France Bleu ce mercredi, reconnaît une mise en route qui prend "trop de temps". "_Pas simple, dit-elle, parce que c'est un nouvel opérateur. On met la pression. D'ailleurs il y a d'_énormes pénalités qui sont imputées à la société concessionnaire". Le syndicat Vélib' n'a pas encore déterminé le montant mais il devrait se chiffrer en centaines de milliers d'euros, voir un million.

Des problèmes de raccordement électrique

Comment expliquer un tel retard? Smovengo et sa maison mère Smoove invoquent le recours en justice engagé l'an dernier par son concurrent JCDecaux. Il serait question aussi de problèmes de raccordement électrique des stations.

Pour l'instant la société maintient ses objectifs. D'ici fin mars elle devra donc avoir installé plus de 1.300 stations Vélib' dans la métropole. Soit 80 stations par semaine.

Quand aux abonnés, ils vont bénéficier de compensations financières - des ristournes sur plusieurs mois - et de minutes gratuites. Mais pas de gratuité comme le réclamaient les Verts notamment.