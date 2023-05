SNCF : 10.000 billets "Ouigo - Train Classique" mis en vente à un euro la semaine prochaine

Alerte bon plan ! Il n'y en aura pas pour tout le monde. Mardi 23 mai, la SNCF mettra en vente à partir de sept heures du matin, 10.000 billets de trains à un euro . Une offre de 24 heures, valable uniquement sur le réseau "Ouigo - Train Classique" à l'occasion de son premier anniversaire, pour des voyages compris entre le 24 mai et le 5 juillet.

Deux lignes seulement sont donc concernées : Paris - Lyon et Paris - Nantes. Les trajets mis en ventes, desservent les 14 gares sur cet axe : Paris (gare de Bercy et gare d'Austerlitz), Melun, Dijon, Chalon-sur-Saône, Mâcon et Lyon. Et vers l'ouest, Chartres, Le Mans, Angers, Les Aubrais, Blois, Saint-Pierre-des-Corps, Saumur et Nantes.

Des trains moins chers, mais plus lents

Atteindre votre destination prendra en revanche plus de temps. Les trains Ouigo de l'offre "classique" sont moins chers, mais roulent à la même vitesse que les trains TER. Un Paris - Lyon par exemple prend 5h02, contre moins de 2h en TGV. Malgré cela, 1 million 300 mille clients ont choisi le Ouigo Classique depuis un an. Un succès, prévisible : quatre Français sur dix trouvent le train trop cher, selon un sondage récent Harris Interactive.

Cette opération commerciale intervient dans un contexte de hausse globale des tarifs (+5% en moyenne depuis le début de l'année). Les prix risquent par ailleurs d'augmenter une nouvelle fois l'année prochaine, à cause de l'augmentation des prix des péages ferroviaires.