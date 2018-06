Paris, Île-de-France, France

Comme tous les étés, en 2018, la SNCF ouvre ou poursuit de gros chantiers. La période estivale est favorable pour ces travaux car la fréquentation diminue de 30%.

Cent chantiers programmés

Pour cette centaine de chantiers prévus cet été, 7.000 agents seront mobilisés. La SNCF prévoit de renouveler 46 kilomètres de voies et 20 aiguillages. Près de 440 millions d'euros vont être investis pour ces travaux. Le nouveau train-usine Ile-de-France interviendra sur la ligne L puis sur le RER D. Il va permettre de changer 25 kilomètres de voie d'une seule traite.

Attention aux coupures de lignes pour travaux

Sur le RER C du 15 juillet au 25 août entre Paris Austerlitz et Javel il y aura des travaux de remplacement de rail de grande longueur sur six kilomètres. Ils seront menés entre Pont de l’Alma et Invalides et entre Musée d’Orsay et Saint-Michel-Notre-Dame. Des travaux de désamiantage en gare de Saint-Michel-Notre-Dame seront également réalisés pendant ces six semaines de coupure.

Coupure cet été sur le RER C. - SNCF

Sur le T4 du 6 juillet au 3 septembre 2018, des essais seront réalisés sur les nouveaux systèmes de signalisation.

Sur la ligne H entre Montsoult et Luzarches du 14 juillet au 12 août, un pont rail sera installé qui enjambera l'autoroute A 16.

Sur la ligne L du 7 juillet au 26 août entre Garches et Saint-Nom la Bretèche, les travaux porteront sur la dernière phase du remplacement du viaduc de Marly.

Du 14 juillet au 27 juillet entre Maisons-Lafitte et Cergy, attention aux travaux EOLE.

Pour le RER A coupure entre Cergy-Saint-Christophe et Cergy-le-Haut, avec une fermeture de la gare de Cergy-le-Haut du 13 juillet au 2 septembre, pour permettre la création d’une quatrième voie et le raccordement de l’ouest de la ligne au centre de commande unifié de Vincennes.

Coupure du RER A. - SNCF

Toujours sur le RER A des fermetures entre La Défense et Nation pour des travaux RATP et entre Maisons Lafitte et Poissy pour EOLE sont à prévoir du 28 juillet au 26 août.

Les chantiers EOLE sont particulièrement importants cet été

A Poissy, il y aura de nombreux travaux en gare. A Courbevoie, deux tunnels vont être raccordés. A Nanterre-la-Folie, l'assemblage de la charpente métallique de la passerelle de la future gare se termine. Le nouveau pont route, le Pont Hébert va ouvrir. A Nanterre-Bezons, un pont est construit sur la Seine pour permettre le raccordement des voies de la ligne E à celles de la ligne J. Aux Mureaux, deux nouveaux aiguillages seront posés. A Noisy-le-Sec, il y aura la construction d’un atelier deux voies et à Pantin, des travaux de préparation vont être faits pour la construction du bâtiment de la CCU, le centre de commandement unifié.