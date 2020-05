Déconfinement : des voyageurs peu nombreux ce lundi matin en gare d'Amiens

Le trafic augmente sur les rails à partir de ce lundi, premier jour du début du déconfinement. Dans les Hauts-de-France, le flux de TER passe de 15 à 45% avec des conditions très strictes pour limiter les contacts et les contaminations.

Au premier jour du début du déconfinement, la SNCF augmente le trafic sur les rails. Sur le réseau TER Hauts-de-France, il passe de 15 à 45% par rapport au flux habituels. Alors que 142 TER circulent quotidiennement depuis le 18 mars, la compagnie propose, à partir de ce lundi 552 TER.

Une gare d'Amiens presque vide

Richard Houen, le directeur des lignes TER de l'Etoile d'Amiens observe une fréquentation d'environ "15% sur les quais et dans les trains. Les wagons ne se remplissent pas du tout comme une jour habituel par exemple à Longueau sur la ligne Amiens-Paris", explique t-il.

"Le port du masque est respecté en gare et à bord des trains tout comme l'est la distanciation sociale derrière les milliers de stickers collés au sol sur les quais et dans les wagons", observe encore Richard Houen. Les voitures ont aussi été modifiées, "tout ce que les voyageurs peuvent toucher est désinfecté", assure le directeur des lignes Amiénoises.

Les guichets dans les gares sont de nouveau ouverts à compter d'aujourd'hui. Mais la SNCF invite les voyageurs à acheter leur billet de train sur internet afin de limiter les contacts.

Un coupon d'accès gratuit pour prendre le TER

En plus de son billet de train ou de son abonnement, il faudra disposer d'un coupon d’accès gratuit pour voyager à bord des TER de certaines lignes de la région. Ce coupon d'accès est délivré gratuitement et uniquement sur le site internet TER Hauts-de-France et sur l'application SNCF. Vous devrez vous assurer d'avoir un coupon correspondant au trajet souhaité avant de prendre votre billet de train.

"Il faut continuer à communiquer là dessus", concède Richard Houen. Car ce lundi matin, certains voyageurs se sont présentés sans ce coupon et n'ont pas pu monter à bord.