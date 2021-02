Du mieux à la SNCF entre la Normandie et Paris

La SNCF et la Région Normandie dressaient ce mardi un premier bilan du plan d'actions visant à améliorer les conditions de transport entre Paris et la Normandie. En janvier près de 90% des trains sont arrivés à l'heure. Et 19 nouveaux trains Omnéo ont été livrés sur les 40 prévus. Mais avec la crise sanitaire la fréquentation sur les lignes normandes a baissé de 50% et 3 trains sur 4 en moyenne circulent. Jean- Pierre Farandou, le PDG de la SNCF était tout de même satisfait aux côtés président de région Hervé Morin. Ce dernier espère qu'il ne s'agit pas d'un état de grâce. Karine Courteaut, le présidente de l'Adurn, l'Association de défense des usagers du rail normand sur la ligne Paris Rouen Le Havre, constate aussi une amélioration.

