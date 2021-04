SNCF : 29 trains supplémentaires ce week-end en Normandie

29 trains supplémentaires assureront les liaisons entre Paris et la Normandie ce week-end.

La Région Normandie et la SNCF sont tombées d'accord : pour faire face à l'afflux de voyageurs occasionné par l'annonce jeudi soir de la généralisation des restrictions de circulation sur l'ensemble du territoire national pour des raisons sanitaires, 29 trains supplémentaires assureront les rotations entre la Normandie et Paris d'ici lundi soir.

_Il était important que, suite aux nouvelles restrictions annoncées par le Président de la République hier soir, nous parvenions à ajouter ces trains. C’est une question de santé publique. Les Parisiens et les Normands qui les utiliseront majoritairement ce week-end de Pâques doivent pouvoir voyager dans des conditions sanitaires optimales et ce sans que les trains soient saturés _Hervé Morin, Président de la Région Normandie.

De son côté, la SNCF précise par la voix de son directeur régional Jean-Philippe Dupont, vouloir "proposer les meilleures conditions de voyage et réduire au maximum les risques de suroccupation". Les voyageurs devront prendre une réservation sur les trains longue distance, Krono+ (Paris-Rouen-Le Havre et Paris-Caen-Cherbourg/Trouville-Deauville) et Krono (Paris-Granville).

Des trains supplémentaires en prévision sur les week-end suivants

Sur les axes reliant Paris à la Normandie, ce sont au total 29 trains supplémentaires qui seront proposés vendredi après-midi, samedi matin et lundi après-midi, soit en dehors de la période de travaux (les travaux sont réalisés du samedi après-midi au lundi midi). Ils permettront de mieux réguler l’afflux à bord des trains dans les prochains jours et de limiter le nombre de voyageurs dans les trains.

Au delà de ce week-end, et afin d’organiser le retour des Franciliens et Normands durant le mois à venir, la Région Normandie et la SNCF proposeront également des trains supplémentaires.