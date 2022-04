Mauvaise nouvelle pour les usagers des lignes de trains entre la Normandie et Paris Saint-Lazare : la SNCF a ouvert les réservations pour ses trains entre le 11 juillet et le 15 août. Les temps de trajet sont rallongés de 30 minutes.

SNCF : 30 minutes de plus cet été entre la Normandie et Paris

Ca n'est pas vraiment une surprise pour les associations d'usagers des trains normands, mais ils sont malgré tout amers : la SNCF a ouvert à la réservation, les trains qui circuleront sur les voies entre la Normandie et Paris cet été, et leur circulation sera impactée par les travaux sur le projet Eole, de modernisation du RER entre Paris et Mantes-la-Jolie.

En l'occurrence, tous les trains reliant la capitale à la Normandie seront déviés par Conflans-Sainte-Honorine, avec à la clé, un retard autour de 30 minutes. Au sein de l'UDUPC (Union des usagers de la ligne Paris-Cherbourg), on s'attendait à un impact des travaux, mais on dénonce à la fois des suppressions de trains, et le manque de concertation.

Pour Pierre Dumont, le président de l'association, "il n'y a pas de bonne période pour faire des travaux et en été aussi il y a des salariés qui font la navette entre Paris et la Normandie. Sans compter les touristes. En rallongeant les temps de parcours, on ne leur donne pas vraiment envie de venir dans la région par le train".