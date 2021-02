SNCF : 45% de trafic en moins sur les Hauts-de-France à cause de la crise du COVID 19

Ce lundi matin, Jean-Pierre Farandou, le président du Groupe SNCF, a rencontré Xavier Bertrand, président de la Région Hauts-de-France à Lille Flandres. Ils ont pu faire le point sur la situation du groupe SNCF et des améliorations à apporter dans la région sur le trafic, la sécurité, et les tarifs.

Xavier Bertrand veut renforcer la sécurité dans les trains et dans les gares

La crise du COVID 19 a eu un impact sur le trafic SNCF, avec beaucoup de monde encore en télétravail, mais pour le président du Groupe SNCF le trafic va reprendre et il faudra être au rendez vous, sans augmenter les prix des billets : "Le covid a eu des effets sur le trafic avec beaucoup moins de mobilité donc on est à 45% de trafic en moins sur les Hauts-de-France, c'est ce qu'on constate sur toutes les régions. Il faut rebondir, la crise finira bien par s'arrêter. Il y a déjà des belles initiatives comme l'opération éTER, cet été, qui a très bien marché avec beaucoup de gens qui ont pu aller au bord de la mer avec des tarifications avantageuses. On sait aussi que le TER lancé entre Lille et Paris est un vrai succès avec plus de 300 personnes par train. Il y a déjà de belles initiatives commerciales. L'idée c'est de doper le trafic quand la crise sera terminée, moi je suis convaincu que ça va repartir. Les gens vont reprendre le train, le TGV pour aller à Paris et le TER dans les Hauts de France. Avec le président Xavier Bertrand on en a parlé, le train doit être populaire. Il faut que tout le monde puisse prendre le train."

Le Président des Hauts-de-France a insisté également sur la sécurité dans les trains et en gare, pour Xavier Bertrand c'est un sujet sur lequel il faut continuer de travailler : "La région a la compétence des transports et n'a pas celle de la sécurité mais je ferai le maximum pour la sécurité. Depuis quelques années on a augmenté les heures de la Suge, on a renforcé les effectifs de la Suge. On a le partenariat également avec les gendarmes. Tout cela a permis d'améliorer les choses, on va continuer à la faire. Je voulais me rendre compte de ce que font les PC Sécurité et la Suge fait du très bon travail avec recrutement et formation. On va continuer à investir dans la sécurité dans la vidéo protection dans les trains et dans les gares et aussi avec les effectifs de la Suge et de la gendarmerie. C'est pour moi une priorité. Il y a aussi la question de la réponse pénale, c'est ca qui m'a été indiqué. On a parfois des agents qui sont insultés, qui sont parfois pris à partie mais aussi des contrôleurs et ça c'est inacceptable et je pense que les rappels à la loi ne suffisent pas."