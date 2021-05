La SNCF met en vente cinq millions de billets à 39 euros pour remplir les TGV

Cinq millions de billets sont proposés à 39 euros maximum sur 3.000 destinations, à partir de ce lundi 3 mai jusqu’au 19 mai. Ils sont utilisables jusqu’au 29 août sur les Ouigo, les inOui et les Intercités. Les enfants de moins de 12 ans paieront eux un tarif unique de 8 euros.

Une place sur quatre à moins de 39 euros

Si vous voulez bénéficier d'un aller pour Biarritz à 39 euros, il est prudent de réserver son billet rapidement à partir de ce lundi matin, car les 5 millions de billets en promotion risquent de partir rapidement. Le nombre de places à ce tarif est limité. "Un billet TGV sur quatre sera à petit prix", précise Christophe Fanichet le PDG de SNCF Voyageurs sur franceinfo.

Si l'offre parait alléchante, elle n'est pas sans contrainte. Les billets à tarifs réduits sont souvent proposés sur des trajets en milieu de semaine avec un départ à des horaires délaissés (tôt le matin, en plein milieu d'après-midi...).

En revanche si vous voyagez en famille, vous bénéficierez d'une offre intéressante. Un tarif unique et illimité en nombre de places est fixé à 8€ pour les enfants de moins de 12 ans, sur toutes les destinations, jusqu’au 29 août. Il s'agit du tarif proposé habituellement au moins de 11 ans sur les trains Ouigo au départ de Paris. Habituellement les enfants de moins de 12 ans paient moitié prix dans les TGV.

Complet pour l'Ascension

N'espérez pas profiter de ces promotions pour les week-ends de mai. Les réservations pour l’Ascension et la Pentecôte sont déjà particulièrement avancées, et pour certaines destinations déjà complètes. Le surbooking qui permet de voyager sur un strapontin ne sera pas permis. Il faudra compter sur les désistements. Les billets restent échangeables et remboursables jusqu’à J-3 avant le départ pour les voyages du 10 mai au 29 août inclus, rappelle la SNCF sur son site.

Mais si vous êtes prêts à partir à la dernière minute, sachez que la SNCF recense sur la page "Mercredi oh oui" tous les mercredis les billets pas chers encore disponibles pour le week-end suivant, sans avoir à faire de recherche par destination.

Remplir les TGV pour retrouver la rentabilité

Au ralenti pendant le confinement, le trafic va retrouver un rythme soutenu pour faire face à l'afflux de réservation depuis l'annonce de la fin de la limitation des déplacements à 10kms. A partir de vendredi 7 mai, 8 TGV sur 10 circuleront (soit deux fois plus). Les TER passeront de 8 sur 10 en moyenne à 9 sur 10 et les Intercités de 1 sur 2 à 3 sur 4. Mais les TGV ne sont rentables qu’à partir d’un taux d’occupation de 70 à 75 %, d'où cette campagne de promotion agressive pour remplir les rames.

Pas de "pass sanitaire" dans les trains cet été

Cet été "il n'y aura pas de pass sanitaire pour monter à bord d'un train lorsque vous resterez en France", précise Christophe Fanichet le PDG de SNCF Voyageurs sur franceinfo. "En revanche nous sommes en train de travailler pour regarder sur l'aspect transfrontalier comme ca peut se faire pour l'aérien". Les touristes voyageront aussi en France sans pass sanitaire.