SNCF : 750 voyageurs bloqués dans un TGV en panne non loin de la gare de Metz

Journée vraiment galère, ce vendredi, sur le rail, pour les usagers lorrains. Après un incident technique en gare de Bettembourg (Luxembourg) sur le réseau des CFL, qui a considérablement perturbé le retour à la maison des frontaliers , un autre événement a cette fois touché les voyageurs d'un TGV Paris-Luxembourg, non loin de la gare de Metz.

Roue en surchauffe

A l'origine de ces perturbations, une alerte "température" qui s'est déclenchée au passage du TGV, non loin de la gare de Metz. Il s'agit de capteurs sur les voies, qui envoient un signal au conducteur du train. Celui-ci a donc dû stopper le TGV double rame, descendre et vérifier chacune des roues, pour voir d'où venait le problème. Le train devait arriver dans la capitale mosellane à 19h04, l'alerte s'est déclenchée quelques minutes plus tôt.

La circulation des trains a immédiatement été interrompue dans les deux sens, entre Metz et Nancy, par mesure de sécurité. Rapidement, elle a pu être rétablie sur les voies adjacentes. Mais le TGV, lui, est resté bloqué deux heures, le temps de vérifier tous les paramètres.

Vers 20h45, décision a finalement été prise de transférer les 750 voyageurs dans la rame de tête, et de circuler à vitesse très réduite pour rejoindre la gare de Metz. Le train est finalement arrivé vers 21h15. Les voyageurs devant continuer leur trajet vers Thionville ou le Luxembourg ont ensuite pris un TER pour les mener à bon port jusqu'à leur destination - la circulation des trains côté luxembourgeois ayant, elle, été rétablie en début de soirée.