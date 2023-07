SNCF : 93% des trains Nomad sont arrivés à l'heure en 2022

La ponctualité des trains s'améliore sur les lignes normandes.

C'est la conclusion du rapport de l'Autorité de qualité de service dans les transports publié mardi pour l'année 2022. Elle a notamment étudié le niveau de ponctualité : on rappelle qu'un train est considéré en retard s'il a plus de 5 minutes de retard.

Bilan : sur les 13 régions, la Normandie tire son épingle du jeu en terme de régularité et de ponctualité.

Selon les chiffres dévoilés**, environ 93% des trains Nomad sont arrivés à l'heure en 2022**, 90% des trains depuis et vers Paris, et 95% des trajets intrarégionaux. "On est satisfaits, d'autant que ça n'a pas toujours été le cas, dans un passé très récent, la qualité de service sur les lignes normandes n'était pas au rendez-vous. Mais il y a eu des choix, des décisions de la part de la Région, de renouveler le parc de matériel, de financer, d'investir dans des ateliers de maintenance plus modernes. Du côté de la SNCF, on a aussi saisi cette opportunité pour travailler aussi sur les opérations ferroviaires, c'est l'ensemble de ces paramètres qui ont permis de faire un bond sur la qualité de service et la ponctualité des trains," explique Grégoire Forgeot d'Arc, le directeur régional des lignes normandes à SNCF Voyageurs.

Un retard inférieur à la moyenne nationale

La Région et la SNCF se réjouissent de ces résultats mais assurent vouloir faire mieux, car 7,2% des trains sont arrivés en retard en Normandie. C'est mieux que dans le reste de la France : 8% des TER en retard c'est la moyenne.

C'est pourquoi il ne faut pas crier victoire selon le vice-président de la Région, en charge des transports. "On doit poursuivre nos efforts", dit Jean-Baptiste Gastinne. Même son de cloche de la part de la SNCF, qui a deux mots d'ordre "satisfaction et humilité". La SNCF qui veut développer davantage l'information voyageurs.

Pour rappel, la Région rappelle avoir investi plus de deux milliards d'euros pour les trains en Normandie (jusqu'en 2019, les Intercités étaient gérés par l'Etat).

Que disent les associations d'usagers ?

Les associations d'usagers normands rappellent elles qu'il y a encore du travail à faire pour améliorer la ponctualité. Certes, les retards baissent mais il faut prendre les travaux en compte, estime Pierre Dumont, de l'UDPC, l'union des usagers du Paris Cherbourg qui parle aussi au nom de l'ADURN, association de défense des usagers du rail normand.

Selon lui, la SNCF prévoit des temps de trajet plus larges, ce qui permet de gommer plus facilement un retard. "Les temps de trajets, que ce soit le Paris-Caen-Cherbourg ou le Paris-Rouen-Le Havre ont été allongés de 20 minutes par rapport à 2019, à cause des travaux. En gros, le temps qu'on va mettre en deux gares a été rallongé. Nous, ce qu'on constate tous les jours en tant qu'usager, c'est que lorsqu'on part de Paris avec du retard, les conducteurs arrivent à rattraper le retard, grâce à ce temps allongé. Donc forcément, la SNCF peut afficher des taux de retard qui baissent."

La SNCF dit "ne pas bien comprendre cet argument. Effectivement, on a rallongé les temps de parcours des trains à cause de travaux. Le gestionnaire de réseau a recalculé les horaires, des horaires qui prennent un peu plus de temps, parce que nos trains sont parfois derrière des trains de banlieue qui s'arrêtent davantage. On est pris dans le trafic, mais quand c'est plus léger, les trains peuvent accélérer un peu plus. Quand on parle des chiffres de 2022, on parle de toute l'année, les travaux de l'été, ça dure un mois, ce n'est pas ce phénomène, quand bien même il existerait, qui jouerait sur ce résultat", répond Grégoire Forgeot d'Arc, le directeur régional des lignes normandes à SNCF Voyageurs.

A noter que le taux d'annulation des trains a baissé de 0,4 points entre 2020 et 2022 en Normandie.