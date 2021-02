Un accident de personne s'est produit vers 6h25 ce mercredi 3 février 2021.Le trafic est interrompu entre Caen et Lison et de gros retards à prévoir

SNCF : au moins 2 heures de retards sur les trains entre Cherbourg et Caen

trafic perturbé ce mercredi 3 février entre Cherbourg et Caen

Une personne a été heurtée ce mercredi 3 février vers 6h25 par un train sur la ligne Caen-Cherbourg. Le trafic est pour le moment interrompu dans les deux sens entre Caen et Lison pour permettre l’intervention des équipes spécialisées. Prévoyez jusqu'à 2h de retard sur vos trains entre Caen et Cherbourg. La SNCF indique que 3 trains sont d'ores et déjà supprimés.