SNCF : aucun train ne circule entre Bordeaux et Libourne pendant quatre week-end de suite

La SNCF réalise des travaux de rénovation sur la ligne de train entre Bordeaux et Libourne, sur le viaduc des 100 arches à Arveyres. La réfection s'étale sur quatre week-end, les deux derniers de septembre et les deux premiers d'octobre.

D'importants travaux doivent être réalisés, pour la deuxième année consécutive, sur un ouvrage d'art, le viaduc des 100 arches à Arveyres. La circulation des trains entre Bordeaux et Libourne sera interrompue pendant plusieurs week-end :

Du vendredi 23/09 à 5h50 au lundi 26/09 à 5h20

Du vendredi 30/09 à 5h50 au lundi 03/09 à 5h20

Du samedi 08/10 à 17h20 au lundi 10/10 à 5h20

Du samedi 15/10 à 17h20 au lundi 17/10 à 5h20

Pendant ces périodes, plusieurs phases de réfection auront lieu. "Des travaux d'étanchéité seront réalisés sur le viaduc. Il a été construit entre 1846 et 1848, il en a bien besoin", explique Jean-Luc Gary, le directeur territorial SNCF Réseau Nouvelle-Aquitaine. "Tous les composants de la voie, c'est à dire le rail, le ballast et les traverses seront refaits. On va également changer la rambarde qui est le long du viaduc. Ce dernier mesure 1.200m."

Des bus de substitution pour une ligne importante du réseau

"215 cars vont être utilisés pendant ces quatre week-end. Les vendredis 23 et 30 septembre, on aura jusqu'à 77 cars qui circuleront sur cet axe et qui vont remplacer les trains dans la forme initiale du plan de transport. C'est à dire que, quand un train est direct entre Libourne et Bordeaux, le car sera, lui aussi, direct. Il en sera de même pour les liaisons omnibus", expose Hervé Lefèvre, le directeur régional SNCF Voyageurs Nouvelle-Aquitaine. L'interruption totale des trains entre Bordeaux et Libourne impacte près de 3.000 voyageurs juste le vendredi. Au total, cela concerne 4.500 personnes par week-end.

Malgré un nombre important de voyageurs concernés, Hervé Lefèvre se veut rassurant : "Nous avons préparé un système d'information voyageurs, de guidage des clients dans les gares concernées. L'accès aux cars se fera avec le titre de transport TER. Par contre, il n'y aura pas de vente de billets à bord du car."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Huit trains sur dix seront remplacés par des bus, prévient Hervé Lefèvre, nous avons souhaité concentrer ces remplacements sur 80 % de l'offre de transport, considérant que les trains, très tôt le matin ou tard le soir sont peu utilisés, surtout le samedi et le dimanche. On va demander aux clients qui les utilisent de se rabattre sur l'offre de substitution." Plus d'informations sont disponibles sur le site de la SNCF.