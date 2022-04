Aucun train entre Marseille et Aubagne le week-end de Pâques

Pour remplacer un système d'aiguillages à La Blancarde à l'est de Marseille, le trafic des trains régionaux sera intégralement suspendu entre la gare Saint-Charles et Aubagne, le week-end de Pâques et le suivant. La SNCF annonce aussi qu'il n'y aura aucun TGV entre Marseille et Nice.

Le trafic des trains sera largement perturbé entre Marseille, Toulon et Nice les deux prochains week-ends. La SNCF doit en effet réaliser d'importants travaux en gare de La Blancarde à l'est de Marseille, pour remplacer un système d'aiguillages. La SNCF est contrainte de revoir son offre commerciale ce qui tombe mal pour les voyageurs souvent nombreux en Provence en cette période de Pâques et de vacances scolaires. La SNCF explique devoir programmer ce chantier sur des week-ends prolongés mais aussi pour ne pas impacter le trafic en semaine.

Pas de TGV entre Marseille et Nice

Concrètement aucun train ne circulera entre Marseille et Aubagne dans les deux sens. Aucun TGV non plus sur la ligne Marseille-Toulon-Nice. Et un seul train corail, intervilles, roulera entre Toulon et Nice. En revanche le trafic TER, sera normal entre Aubagne-Toulon et Hyères et entre Aubagne-Toulon et les Arcs.

La SNCF précise que cette offre réduite sur les deux prochains week-ends commence le vendredi soir (23h20) et jusqu'au lundi de Pâques (8h20) ou le dimanche 24 avril à 11h30.

L'impact sur les voyageurs sera donc limité car les clients ont anticipé. En revanche, c'est bien plus problématique les samedis et dimanches, où l'absence de TGV et la circulation suspendue des TER au départ de Marseille vont forcément dissuader certaines réservations dans la région.

Des cars entre Marseille et Aubagne

La SNCF et la Métropole Aix-Marseille proposent des cars de substitution entre Marseille et Aubagne : la ligne 100 au départ de la place Castellane est accessible en métro depuis la gare Saint-Charles.