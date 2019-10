SNCF : avec la grève, les covoiturages et les cars pris d'assaut à Bordeaux

34% des TGV vont circuler ce mardi sur l'axe Atlantique, notamment entre Bordeaux et Paris, à cause de la grève des agents d'un centre de maintenance de Châtillon dans les Hauts-de-Seine. Résultat, beaucoup d'usagers se reportent sur les covoiturages et les lignes de car.

Bordeaux, France

Toujours la galère en prévision ce mardi pour des milliers de voyageurs à la SNCF. 34% des TGV seront en circulation sur l'axe Atlantique d'après les prévisions de la SNCF. En cause : une grève des agents d'un centre de maintenance de Châtillon dans les Hauts-de-Seine entamée il y a une semaine pour protester contre leurs conditions de travail. A Bordeaux, c'est souvent le système D qui prime pour beaucoup d'usagers.

Des frais en plus

Sur le parking de covoiturage quai de Paludate, Manon chargée de bagages, part pour Tours : "Mon train a été annulé donc on m'a envoyé un message, et j'ai été sur le site Blablacar. Je serai remboursée de mon billet de train mais ça me coûte plus cher, j'ai 20€ de frais en plus." Sur le site Blablacar ce lundi, la cinquantaine de trajets Bordeaux-Paris affichaient complet.

"C'était ça ou le stop, ajoute Juliette, 24 ans, étudiante qui se rend à Angers pour les vacances de la Toussaint. Mais pour elle "la grève est le meilleur moyen d'action pour avoir des droits, donc je respecte totalement leur grève, comme dans tous les services publics, et il faut faire avec."

Les cars font le plein

Les cars sont aussi pris d'assaut à la gare routière provisoire, située juste à côté du parking de covoiturage. Ce week-end, l'opérateur Flixbus a enregistré 65 % de demandes de dernière minute en plus sur l'axe Atlantique.

L'entreprise n'a pas affrété de bus en plus, mais des cars à double étage vont être mis en place au départ de Bordeaux jusqu'à Paris entre vendredi et lundi prochain. Il permettent d'accueillir 80 passagers au lieu de 50.