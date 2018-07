A partir de décembre 2018, la SNCF va supprimer deux allers-retours TGV entre Annecy et Paris (via Chambéry). Cette décision est dénoncée par l’Association Rail Dauphiné Savoie Léman.

C’est grâce à un courrier adressé par la SNCF aux parlementaires de la région Auvergne Rhône-Alpes que l’information est remontée jusqu’à l’Association Rail Dauphiné Savoie Léman (ARDSL). "Dans les annexes de cette lettre, explique un membre de l’ARDSL, on a découvert que deux allers-retours TGV entre Annecy et Paris allaient supprimés et cela dès le 9 décembre." Une décision incompréhensible pour Didier Chagny. "Avec ses 200 000 habitants et en passant ainsi de 7 à 5 allers-retours quotidiens, le Grand Annecy va devenir l’agglomération la moins bien desservie de France", regrette ce responsable de l’association.

C’est un gros coup dur pour Annecy qui va être très fortement pénalisée." - Didier Chagny de l’ARDSL

Le maire d’Annecy indique avoir appris récemment cette décision de la SNCF. Jean-Luc Rigaut dit être en relation avec la direction régionale de la société ferroviaire. "Le but n’est pas de maintenir à tout prix ces deux allers-retours mais de négocier entre contrepartie de meilleurs créneaux horaires avec des heures de départ et de retour mieux adaptées à la réalité du trafic passagers." Le maire d’Annecy souhaite également que la SNCF utilise uniquement des TGV Duplex sur cette ligne. "Des trains plus modernes et plus confortables."