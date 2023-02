SNCF : changement d'horaires pour les trains Nantes-Laval et Angers-Laval

A partir du 27 février, les TER en provenance de Nantes ou encore d'Angers partiront plus tôt pour arriver à 8 heures 32 et non plus 9 heures 11 à Laval. C'était une demande des médecins, internes et soignants qui travaillent au centre hospitalier de Laval.

Illustration © Radio France - Grégory Jullian Le Conseil Régional des Pays de la Loire a décidé d**’avancer les départs des TER en provenance de Nantes et d’Angers à destination de Laval pour qu’ils arrivent en gare à 8H30 au lieu de 9H11 actuellement**. La collectivité caresse dans le sens du poil les médecins, internes en médecine et soignants. Certains vivent hors de la Mayenne et voulaient prendre le train pour se rendre à Laval. Mais les horaires ne correspondaient pas avec leurs impératifs professionnels. Alors le Conseil Régional des Pays de la Loire a décidé d'avancer le départ des trains. La mesure sera opérationnelle à compter du 27 février. ⓘ Publicité Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !