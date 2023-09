SNCF : circulation des TGV interrompue entre Valence et Avignon, des retards d'une heure et demie environ

L'incident qui s'est produit ce lundi après-midi impacte l'ensemble des TGV qui circulent entre Paris et Nice. Selon la SNCF, c'est l'affaissement d'un câble porteur de la caténaire au sud de Valence, qui provoque l'interruption du trafic entre Valence et Avignon. Les TGV accusent un retard d'environ une heure. Ils passent par la ligne classique, au lieu de la ligne TGV, et roulent moins vite. Les travaux vont durer toute la soirée car il faut reconstituer 1 km de caténaire. Des trains en provenance de Paris ou de Lyon-Part Dieu prévus dans la soirée ont été supprimés. Le TGV qui devait partir de Valence TGV ce lundi soir à 19h06 pour la gare de Lyon à Paris est aussi supprimé.

