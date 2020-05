SNCF : circulation interrompue ce weekend en Berry

Ce weekend de Pentecôte, ainsi que le suivant, la SNCF annonce qu'elle interrompt la circulation des trains sur plusieurs lignes pour cause de travaux.

Comme de tradition désormais chaque année, la SNCF annonce que ce weekend ainsi que le suivant, la circulation des trains sera interrompue sur la ligne Paris-Orléans ainsi qu'autour du nœud ferroviaire de Vierzon. La compagnie profite du weekend prolongé pour réaliser des travaux.

Aucun train ne circulera sur ces lignes à compter du samedi 30 mai en fin de matinée jusqu'au lundi 1er juin en début d'après midi.

La SNCF rappelle que le port du masque est obligatoire dans les gares et dans les trains et que la règle des 100 km s'applique encore tout le weekend, lundi inclue : il faut donc se munir d'une attestation et d'un justificatif si l'on doit voyager au delà de cette limite.