SNCF Clermont - Paris: une nouvelle journée de retards en série

Les journalistes ont l'habitude de parler des trains qui arrivent en retard. En caricaturant, on pourrait presque dire qu'on irait plus vite à parler des trains qui arrivent à l'heure pour le Clermont - Paris. Car la triste réputation de la ligne ne va pas s'arranger après une journée comme ce jeudi.

Les retards ont commencé le matin à cause de branches d'arbres tombées sur la caténaire dans la Nièvre. Un problème récurrent, que l'on pensait résolu après de nombreuses coupes tout au long de la ligne. Ce n'est apparemment pas le cas et la tempête Aurore est venu le rappeler. Les deux Clermont - Paris du matin sont arrivés avec 2H10 de retard pour le train de 5h32 (arrivée à 11H07) et 2H50 pour le direct de 5h55 (arrivée à 11H53n presque 6 heures de trajet). Idem dans l'autre sens où le premier Paris Clermont du jour, le 7h01, est resté deux heures en gare de Bercy avant de pouvoir rouler et rattraper un peu de son retard puisqu'il est arrivé à Clermont 1h40 après l'heure prévue.

Des retards supérieurs à trois heures

Après un retour à la normale dans le courant de la journée, nouvel incident en fin d'après-midi. Cette fois ce sont des câbles EDF qui sont tombés sur les voies près de Nemours, bloquant totalement la circulation. Avec des retards encore plus importants que le matin.

Le plus gros est pour le train partant de Clermont à 16h32, arrivé à 23h27, c'est à dire 3H30 de retard. Le suivant, parti à 17h32, est arrivé un peu plus tôt, à 22h57, car détourné par Bourges et Vierzon, ce qui fait tout de même un retard de deux heures.

Dans l'autre sens, le Paris - Clermont de 17h56, le direct du soir, était attendu à 0H31, avec 3h20 de retard. Et le 18h57 est resté deux heures en gare de Bercy avant d'être détourné par Vierzon. Il était attendu à Clermont avec 3 heures de retard, à 1H31.

Avant même un éventuel problème, la journée du vendredi sera de toute façon perturbée puisque le direct du soir, le 17H56 au départ de Bercy, est annulé en raison d'un mouvement de grève. Un autre Intercités pourrait bien lui aussi être annulé dans l'autre sens, sans confirmation pour le moment.