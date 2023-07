SNCF : de gros travaux cet été sur les voies en Haute-Saône, aucun train entre Vesoul et Belfort

Les principaux axes ferroviaires de Haute-Saône sont à l'arrêt pendant l'été. Entre Champagney et La Côte, des travaux ont démarré fin juin, et vont se poursuivre jusqu'à la rentrée. Huit kilomètres de rails sont renouvelés, et les abords des voies vont être sécurisés.

Ces travaux ont d'ailleurs une incidence sur deux passages à niveau à Champagney :

- Sur le Passage à Niveau 230 (routier) situé Avenue de la Gare, une fermeture en continu de jour et de nuit aura lieu du lundi 24 juillet à 8h au vendredi 28 juillet 16h, du mardi 22 août à 8h au vendredi 25 août 16h et 2 nuits de 21h à 6h du mercredi 6 au vendredi 8 septembre.

- Sur le Passage à Niveau 229 (piéton) situé Rue de Bermont, une fermeture en continu aura lieu de jour et de nuit : du lundi 10 juillet à 8h au vendredi 25 août 16h, et 2 nuits de 21h à 6h du mercredi 6 au vendredi 8 septembre.

A chaque fois, des déviations routières et piétonnes sont mises en place.

Pas de train non plus entre Lure et Epinal

Ce lundi 10 juillet ont démarré d'importants travaux sur l'axe Lure-Epinal. Deux kilomètres et demi de voies vont être renouvelés entre Luxueil-les-Bains et Aillevillers-et-Lyaumont. Dans le même temps, un déblai va être conforté à Quers, tout comme des aménagements hydrauliques.

Au total, ces deux séries de travaux vont coûter 8,2 millions d'euros, payés par l'Etat, la Région Bourgogne-Franche-Comté et SNCF Réseau. Cela mobilisera en moyenne 43 personnes par jour.

Des cars de substitution

Conséquence de ces travaux, la circulation ferroviaire est complètement coupée sur la ligne Belfort-Vesoul-Epinal, du 10 juillet au 1er septembre inclus. Un service de substitution par cars est mis en place à la fois entre Belfort et Vesoul, et entre Lure et Epinal.

Attention, le temps de trajet est toutefois plus long en car : comptez une heure et demie environ pour rallier Belfort depuis Vesoul, soit trois quarts d'heure de plus que la normale. Habituellement, il faut une heure pour rallier Epinal en train depuis Lure, là il faudra compter un peu plus d'une heure et demie. Le nombre de places par car est aussi limité.