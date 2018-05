Vignats, France

Septième épisode de grève à la SNCF à partir de ce jeudi. La pagaille reprend donc pour les voyageurs, mais aussi pour les entreprises dont l'activité dépend du rail. En Normandie, seules quelques entreprises sont directement embranchées au réseau de la SNCF, et la Société des carrières de Vignats, dans l'extrême sud du Calvados, en font partie.

Le train n'est pas autorisé à utiliser les voies de la SNCF en temps de grève

"Chez nous le fret, c'est 30 % des livraisons" explique Geoffroy Colin. Il y a quelques années, il a investi 5 millions d'euros pour créer une nouvelle plateforme d'acheminement des gravats jusqu'aux wagons. "Au total nous remplissons 22 wagons par jours, avec une rotation 5 jours sur 7." Sauf bien sûr les jours de grève. "Les rames sont chargées mais le train ne quitte pas l'embranchement puisqu'il n'est pas autorisé à utiliser les voies de la SNCF."

Pas de problème de trains ou de conducteurs, la carrière marche avec une entreprise privée, puisque le fret est déjà ouvert à la concurrence. Mais le réseau, lui, appartient à la SNCF et ce sont donc ses cheminots qui sont chargés de faire circuler les trains.

Depuis le début de la grève, Geoffroy Colin a du mal à honorer les livraisons de ses clients. © Radio France - Tommy Cattaneo

350.000 euros de chiffre d'affaires en moins

La grève est un énorme manque à gagner pour le chef d'entreprise. "C'est simple, depuis le début du mouvement, c'est 13 trains annulés, 17 000 tonnes non expédiées et 350 000 euros de chiffre d'affaires en moins." Seule solution : faire appel à des camions pour transporter les matériaux, mais c'est bien parce que Geoffroy Colin n'a pas le choix . "Le ferroviaire, c'est ce qui correspond le mieux à notre activité : un train c'est l'équivalent de 50 camions, c'est moins d’émissions de CO2, moins de trafic sur les routes, moins de nuisances et de pollution pour les villages... C'est la meilleure solution, mais à condition d'être rentable et ça passe par un fonctionnement 5 jours sur 7."