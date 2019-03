SNCF : des gares de l'Allier sans guichets, sursis pour les gares de Haute-Loire

Allier, France

Elles ont eu droit à un sursis mais le couperet est tombé. Les guichets des gares de Gannat, Commentry et Saint-Germain des Fossés ferment ce lundi 1er avril. A Montluçon, il ne restera plus qu'un seul guichet sur les deux qui existaient jusqu'à présent mais avec des horaires d'ouvertures qui ne correspondent pas forcément aux trains ; le train du matin pour Paris part à 8H21, neuf minutes avant l'ouverture du guichet.

Les mobilisations ont pourtant été importantes. Elus, associations, syndicats et usagers ont multiplié les manifestations, fait signer des pétitions pour demander le maintien des guichets, y compris la semaine passée. A Saint-Germain des Fossés par exemple, 40% des voyageurs prenaient leur billet au guichet. Il leur faudra désormais passer par internet ou acheter un billet au distributeur installé en gare (il était en panne il y a quelques jours à Saint-Germain des Fossés). Qui plus est, ce distributeur ne vend que des billets TER, pas pour les Intercités ou les TGV.

L'Allier après le Cantal et avant la Haute-Loire?

Un problème qui n'est pas limité à l'Allier. Une vague de fermeture a déjà touché le Cantal fin 2018. Il n'est plus possible d'acheter un billet à Massiac, Neussargues, Murat, Le Lioran ou encore Saint-Flour. La gare d'Aurillac a vu elle aussi le nombre de guichets disparaître, ce qui a par exemple provoqué des queues inédites cet hiver avant le départ des trains transportant les skieurs jusqu'au Lioran. Dans le département, du Cantal, les dernières gares où il est possible d'acheter un billet au guichet sont Aurillac, Maurs et Vic-sur-Cère.

La gare de Massiac dans le Cantal, fermée il y a quatre mois © Radio France - Emmanuel Moreau

Le Puy-de-Dôme n'a pas non plus été épargné. Les guichets ont disparu au Cendre, à Vic-le-Comte, Brassac-les-Mines ou encore Royat-Chamalières. Le nombre de guichets ouverts a également été limité dans les gares de Clermont-Ferrand ou encore Issoire. La SNCF cherche à limiter ses coûts et rogne donc sur les frais de personnel dans les gares. Une politique qui devrait se poursuivre dans la région, comme dans toute la France d'ailleurs (par exemple 16 des 38 guichets de la gare de Lyon à Paris ont fermé il y a six mois).

En Haute-Loire également, des fermetures de guichets étaient à l'étude, à Bas-Monistrol, Langeac, Retournac, Aurec-sur-Loire et peut-être même Brioude. La SNCF s'est engagée à ne pas y toucher pour 2019 mais c'est probablement reculer pour mieux sauter avec des fermetures qui pourraient être effectives en 2020.