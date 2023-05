SNCF : des indemnisations pour les usagers et abonnés des lignes Intercités, très régulièrement perturbées

Plus de 20.000 usager sont concernés, d'après le ministre des Transports.

Des perturbations liées aux grèves, aux retards, aux travaux, ou à des défaillances techniques. Les usagers réguliers et abonnés des lignes de train Intercités sont surtout abonnés aux galères. Le gouvernement va les indemniser, a annoncé ce jeudi le ministre des Transports Clément Beaune sur France 2.

"Le gouvernement fera, pour les usagers qui ont été les plus affectés (pendant les grèves de début d'année contre les retraites, ndlr), un geste d'indemnisation avec la SNCF", a annoncé Clément Beaune. Le ministre a bien précisé qu'il parlait des lignes Intercités : "C'est celles-là qu'on vise", a-t-il confirmé.

Paris-Toulouse, Paris-Limoges, Paris-Clermont-Ferrand, ou encore Bordeaux-Marseille

Le ministre donne plusieurs exemples de lignes concernées : "Paris-Toulouse, Paris-Limoges, Paris-Clermont-Ferrand, ou encore Bordeaux-Marseille..." et explique ensuite ce choix : "Parce que ce sont des lignes déjà en difficulté en temps normal avec des problèmes de ponctualité, de régularité". Mais aussi "parce que ce sont des lignes qui ont parfois été délaissées ces dernières années" et qui ont "manqué d'investissement", reconnaît-il. Enfin, parce que "pendant le mouvement social qu'on a connu en lien avec les retraites en début d'année, ce sont aussi les lignes qui ont été les plus affectées avec certains jours 9 trains sur 10 supprimés", rappelle le ministre.

Une indemnisation dès lundi, jusqu'à 50% de l'abonnement remboursé

Plus précisément, cette indemnisation "va démarrer dès lundi". Le ministre assure que ce "sera très simple, automatique ou en ligne". Deux catégories d'usagers sont concernées : "Pour les abonnés, c'est 50% de remboursement de l'abonnement sur tous les mois de janvier, février, mars et avril". Concernant les usagers fréquents : "Tous les gens qui ont fait au moins cinq allers-retours sur cette période [janvier-avril]", ils recevront "une indemnité de 100 euros" et seront contactés par mail.

C'est un "geste exceptionnel", ajoute Clément Beaune qui comptabilise "environ 20.000 personnes concernées par cette indemnisation".