Plusieurs syndicats de la SNCF ont déposé un préavis de grève pour ce jeudi 22 février et jusqu'à ce vendredi. Plusieurs liaisons seront perturbées comme sur la ligne Orléans-Argenton via Vierzon.

Centre-Val de Loire, France

Un préavis de grève a été déposé par plusieurs syndicats de la SNCF à partir de ce jeudi à minuit et jusqu'à ce vendredi 8h. Signé par la CGT, l'Unsa, la CFDT et Sud rail, il fait suite à la "demande de concertation immédiate" déposée par les syndicats début février. Face aux désaccords qui perdurent avec la direction, ces derniers réclament des "discussions sérieuses" sur plusieurs revendications. Cela concerne notamment "l'embauche de cheminot-e-s à statut et nombre suffisant," mais aussi une augmentation générale des salaires ou encore un moratoire sur l'ensemble des projets de réorganisation de la SNCF.

Plusieurs lignes concernées dans la région

En Centre-Val de Loire et en Limousin, plusieurs liaisons seront perturbées, notamment entre depuis Tours vers Orélans, Chinon, Loches, Port de Pile ou encore Nevers. C'est également le cas de la ligne Orléans-Vierzon-Argenton-Limoges, dont vous pouvez retrouver les prévisions ci-dessous. Pour plus d'informations, consultez le site de la SNCF avec le trafic en temps réel.

Les prévisions de circulation pour ce jeudi dans le sens Argenton -> Orléans - ©SNCF